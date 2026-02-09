https://sarabic.ae/20260209/الحكومة-اللبنانية-تكلف-الخارجية-بالتحرك-الفوري-بعد-اختطاف-إسرائيل-لمواطن-لبناني--1110183776.html

الحكومة اللبنانية تكلف الخارجية بالتحرك الفوري بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، بأشد العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في بلدة الهبارية، إثر توغّل قوات... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

واعتبر سلام، في بيان له، أن "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة لبنان وخرقًا لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكًا للقانون الدولي".وأوضح أنه "كلف وزير الخارجية والمغتربين، بالتحرك الفوري لمتابعة القضية مع الأمم المتحدة"، مؤكدًا على ضرورة الضغط لتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر اليوم الاثنين، بأن قوة إسرائيلية نفذت عملية توغل داخل الأراضي اللبنانية أسفرت عن اختطاف مواطن لبناني.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

