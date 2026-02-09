https://sarabic.ae/20260209/الخارجية-الكوبية-كوبا-تحظى-بدعم-المجتمع-الدولي-في-ظل-الضغوط-الأمريكية-1110184221.html
الخارجية الكوبية: كوبا تحظى بدعم المجتمع الدولي في ظل الضغوط الأمريكية
صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس، بأن بلاده تحظى بدعم وتضامن دوليين في ظل الضغوط الأمريكية. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وكتب رودريغيس في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "نحن نحظى بالتضامن والدعم الدوليين، ولسنا وحدنا ولا نقف مكتوفي الأيدي".وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "إيفي" الكوبية عن مصادر، أن السلطات الكوبية أبلغت شركات الطيران الدولية بأن وقود الطائرات في الجزيرة سينفد يوم الاثنين.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع أو تورد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ بدعوى تهديد مزعوم للأمن القومي مصدره الجمهورية الكوبية.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن كوبا، على حد قوله، قريبة جدا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا، مشيرا إلى أن النفط الفنزويلي لن يصل مجددا إلى الجزيرة، ومتوعدًا باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل تزويدها بالوقود.
الأخبار
