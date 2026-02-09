الخارجية الكوبية: كوبا تحظى بدعم المجتمع الدولي في ظل الضغوط الأمريكية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الخارجية الكوبية: كوبا تحظى بدعم المجتمع الدولي في ظل الضغوط الأمريكية
وكتب رودريغيس في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "نحن نحظى بالتضامن والدعم الدوليين، ولسنا وحدنا ولا نقف مكتوفي الأيدي".وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "إيفي" الكوبية عن مصادر، أن السلطات الكوبية أبلغت شركات الطيران الدولية بأن وقود الطائرات في الجزيرة سينفد يوم الاثنين.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع أو تورد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ بدعوى تهديد مزعوم للأمن القومي مصدره الجمهورية الكوبية.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن كوبا، على حد قوله، قريبة جدا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا، مشيرا إلى أن النفط الفنزويلي لن يصل مجددا إلى الجزيرة، ومتوعدًا باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل تزويدها بالوقود.
14:53 GMT 09.02.2026
© Photo / x.comوزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
صرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس، بأن بلاده تحظى بدعم وتضامن دوليين في ظل الضغوط الأمريكية.
وكتب رودريغيس في منشور على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "نحن نحظى بالتضامن والدعم الدوليين، ولسنا وحدنا ولا نقف مكتوفي الأيدي".

وأشار رودريغيس إلى أن ما وصفه "بالعدوان الأمريكي المستمر منذ سنوات ضد بلاده قد تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ويرافقه سعي لعرقلة أي إمدادات وقود إلى الجزيرة بهدف تقويض الإرادة السياسية للكوبيين".

نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الكرملين: روسيا تناقش مع كوبا تقديم المساعدة وحل بعض القضايا
11:48 GMT
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "إيفي" الكوبية عن مصادر، أن السلطات الكوبية أبلغت شركات الطيران الدولية بأن وقود الطائرات في الجزيرة سينفد يوم الاثنين.

وأفادت الوكالة، اليوم الاثنين، بأن هذا الوضع سيؤثر بالدرجة الأولى على شركات الطيران في الولايات المتحدة وإسبانيا وبنما والمكسيك، وأن نقص وقود الطائرات قد يؤدي إلى تقليص عدد الرحلات وتراجع أعداد المسافرين إلى الجزيرة.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
البيت الأبيض: ترامب مستعد دائما للتواصل الدبلوماسي مع كوبا وهذا أمر جار بالفعل
5 فبراير, 20:15 GMT
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، مرسوما يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات من دول تبيع أو تورد النفط إلى كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ بدعوى تهديد مزعوم للأمن القومي مصدره الجمهورية الكوبية.
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن كوبا، على حد قوله، قريبة جدا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا، مشيرا إلى أن النفط الفنزويلي لن يصل مجددا إلى الجزيرة، ومتوعدًا باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تواصل تزويدها بالوقود.
