الرئيس المصري يرد على تصريحات نظيره الجزائري بشأن بلاده

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/الرئيس-المصري-يرد-على-تصريحات-نظيره-الجزائري-بشأن-بلاده-1110162831.html
الرئيس المصري يرد على تصريحات نظيره الجزائري بشأن بلاده
الرئيس المصري يرد على تصريحات نظيره الجزائري بشأن بلاده
سبوتنيك عربي
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تصريحات أدلى بها نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تناولت مواقف تتعلق ببلاده. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T06:23+0000
2026-02-09T06:23+0000
مصر
الجزائر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عبد المجيد تبون
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254381_0:130:1949:1226_1920x0_80_0_0_7cd2e9c7903b8123408b89e04ec17852.jpg
وقال تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الجزائرية، أمس الأحد: "بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسي بالنسبة لي أخ".وتابع مشيرا إلى أن "أول جيش ساعدنا في 1963 هو الجيش المصري، والرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، لم يقصر معهم، ومن يمس مصر يمسنا، ولن نقبل بأي عدوان عليها".من ناحيته، كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر منصة "إكس": " أُرحب بتصريحات أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن جمهورية مصر العربية، التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر". وأضاف: "إن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار أوطاننا".وكان الرئيس المصري ثمّن في نوفمير/ تشرين الثاني 2025، انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، وأكد ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.كما تناول في لقائه مع، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.
https://sarabic.ae/20251207/مصر-والجزائر-تتصدران-أكبر-شبكات-أنابيب-الغاز-في-دول-أفريقيا-1107896965.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254381_124:0:1856:1299_1920x0_80_0_0_ba02c7b33511541738786ac326e2fa3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, العالم العربي
مصر, الجزائر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, عبد المجيد تبون, العالم العربي

الرئيس المصري يرد على تصريحات نظيره الجزائري بشأن بلاده

06:23 GMT 09.02.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تصريحات أدلى بها نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تناولت مواقف تتعلق ببلاده.
وقال تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع الصحافة الجزائرية، أمس الأحد: "بيننا وبين مصر تاريخ كبير والرئيس السيسي بالنسبة لي أخ".
وتابع مشيرا إلى أن "أول جيش ساعدنا في 1963 هو الجيش المصري، والرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، لم يقصر معهم، ومن يمس مصر يمسنا، ولن نقبل بأي عدوان عليها".
من ناحيته، كتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر منصة "إكس": " أُرحب بتصريحات أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون عن جمهورية مصر العربية، التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر".
وأضاف: "إن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، ويؤكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار أوطاننا".
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الجزائر ومصر تتصدران أكبر شبكات أنابيب الغاز في دول أفريقيا
7 ديسمبر 2025, 06:42 GMT
وكان الرئيس المصري ثمّن في نوفمير/ تشرين الثاني 2025، انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، وأكد ضرورة البناء على نتائجها بما يسهم في دفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تناول في لقائه مع، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала