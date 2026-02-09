تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260209/تقارير-تحطم-مروحية-عسكرية-في-كوريا-الجنوبية-1110161696.html
تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية
تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بتحطم مروحية عسكرية في مقاطعة غابيونغ بمحافظة غيونغي، شمال شرق العاصمة سيئول، صباح أمس الأحد. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T04:00+0000
2026-02-09T05:07+0000
كوريا الجنوبية
العالم
سقوط طائرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096309056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf8753f65e6e07a5cc9515874c2c3a35.jpg
ذكرت الوكالة الرسمية أن الحادث وقع في منطقة جبلية، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى بين طاقم المروحية أو السكان المحليين.كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت في بيان مقتضب، أن فرق الإنقاذ والتحقيق انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.بحسب تقرير لاحق من وكالة يونهاب، فإن الحادث وقع قرب منطقة تدريب عسكري معروفة، مما يرجح أن المروحية كانت تشارك في مناورة روتينية أو مهمة تدريبية. تشهد كوريا الجنوبية حوادث مروحيات عسكرية متكررة نسبياً في السنوات الأخيرة، خاصة خلال التدريبات المكثفة مع الولايات المتحدة. وكان آخر حادث بارز في يوليو 2024، عندما تحطمت مروحية من طراز KUH-1 Surion خلال تدريب، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
https://sarabic.ae/20260118/كوريا-الجنوبية-تنشر-صاروخا-باليستيا-لـمواجهة-تهديدات-نووية-1109358995.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096309056_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_40a6680364ac4409adb44d5b551bd337.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, سقوط طائرة
كوريا الجنوبية, العالم, سقوط طائرة

تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية

04:00 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 09.02.2026)
© AP Photo / Ahn Young-joonجنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024.
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يعملون خارج مطار موان الدولي في موان بكوريا الجنوبية، الأحد 29 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بتحطم مروحية عسكرية في مقاطعة غابيونغ بمحافظة غيونغي، شمال شرق العاصمة سيئول، صباح أمس الأحد.
ذكرت الوكالة الرسمية أن الحادث وقع في منطقة جبلية، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى بين طاقم المروحية أو السكان المحليين.
كما لم يتم الكشف بعد عن نوع المروحية العسكرية المتورطة، ولا عن السبب المباشر للحادث.
كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت في بيان مقتضب، أن فرق الإنقاذ والتحقيق انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
بحسب تقرير لاحق من وكالة يونهاب، فإن الحادث وقع قرب منطقة تدريب عسكري معروفة، مما يرجح أن المروحية كانت تشارك في مناورة روتينية أو مهمة تدريبية.
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
كوريا الجنوبية تنشر صاروخا باليستيا لـ"مواجهة تهديدات نووية"
18 يناير, 10:26 GMT
تشهد كوريا الجنوبية حوادث مروحيات عسكرية متكررة نسبياً في السنوات الأخيرة، خاصة خلال التدريبات المكثفة مع الولايات المتحدة. وكان آخر حادث بارز في يوليو 2024، عندما تحطمت مروحية من طراز KUH-1 Surion خلال تدريب، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала