تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية
تقارير: تحطم مروحية عسكرية في كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بتحطم مروحية عسكرية في مقاطعة غابيونغ بمحافظة غيونغي، شمال شرق العاصمة سيئول، صباح أمس الأحد. 09.02.2026
04:00 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 05:07 GMT 09.02.2026)
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بتحطم مروحية عسكرية في مقاطعة غابيونغ بمحافظة غيونغي، شمال شرق العاصمة سيئول، صباح أمس الأحد.
ذكرت الوكالة الرسمية أن الحادث وقع في منطقة جبلية، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو قتلى بين طاقم المروحية أو السكان المحليين.
كما لم يتم الكشف بعد عن نوع المروحية العسكرية المتورطة، ولا عن السبب المباشر للحادث.
كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أكدت في بيان مقتضب، أن فرق الإنقاذ والتحقيق انتقلت فوراً إلى موقع الحادث
، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
بحسب تقرير لاحق من وكالة يونهاب، فإن الحادث وقع قرب منطقة تدريب عسكري معروفة، مما يرجح أن المروحية كانت تشارك في مناورة روتينية أو مهمة تدريبية.
تشهد كوريا الجنوبية حوادث مروحيات عسكرية متكررة نسبياً في السنوات الأخيرة، خاصة خلال التدريبات المكثفة مع الولايات المتحدة. وكان آخر حادث بارز في يوليو 2024، عندما تحطمت مروحية من طراز KUH-1 Surion خلال تدريب، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.