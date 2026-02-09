تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260209/تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-تتسبب-في-خسائر-بقيمة-400-مليار-دولار-في-أسبوع-1110179594.html
تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
قالت مصادر إعلامية إن المستثمرين في قطاع التكنولوجيا خسروا أكثر من 400 مليار دولار، لإدراكهم أن صناعات بأكملها على وشك الاستبدال. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T12:16+0000
2026-02-09T12:16+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110179226_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_d8943eb1417d155a5d58deb9be800427.png
تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
وتسببت أحدث إصدارات شركة "ذكاء اصطناعي" أمريكية ناشئة في إشعال عمليات البيع في شركات صناعة البرمجيات، ويعتقد الخبراء أن هذه قد تكون مجرد خطوة في تحول أكبر قد يعيد تشكيل طريقة حياتنا وعملنا جميعا.وأصدرت شركة "أنثروبيك" أخيرا مجموعة من الأدوات التي تنشئ البرمجيات في ثوان، ما أثّر على قطاع البرمجيات، ودفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة شركات البرمجيات، حيث انخفض القطاع بنسبة 25% في الأسبوع الماضي.وأوضح حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الضخمة في "الذكاء الاصطناعي" كانت مبنية على افتراض إنه كلما زاد حجم النموذج والبيانات المستخدمة في التدريب، زاد الأداء بشكل مستمر لكننا الآن نشهد انحرافا عن هذا المنحنى حيث تستهلك النماذج أضعاف كمية قوة الحوسبة للتدريب مقارنة بالنماذج السابقة بحيث وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد".وأكد الخبير أن "هناك تراجع في جودة المنتج بسبب نفاد كمية البيانات المتاحة مجانيا ما جعل أدوات "الذكاء الصناعي" تستهلك بيانات منتجة بالذكاء الصناعية ما يسبب تراع الجودة فضلا عن مشكلات من بينها الطاقة ".وأوضح حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركات البرمجيات تواجه مشكلات كبرى منها المقاومة من الموظفين، وانخفاض تقييمات الأسهم بنسبة تصل إلى 25% لكن رغم السلبيات سيستمر "الذكاء الاصطناعي" في التطور كأداة توفر الوقت والجهد وتضاعف الإنتاجية، وربما نشهد تعديلا للسلبيات عبر أجيال جديدة، وحوكمة أفضل، ودمج اللمسة البشرية لتجنب الاعتماد الكلي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع

قالت مصادر إعلامية إن المستثمرين في قطاع التكنولوجيا خسروا أكثر من 400 مليار دولار، لإدراكهم أن صناعات بأكملها على وشك الاستبدال.
وتسببت أحدث إصدارات شركة "ذكاء اصطناعي" أمريكية ناشئة في إشعال عمليات البيع في شركات صناعة البرمجيات، ويعتقد الخبراء أن هذه قد تكون مجرد خطوة في تحول أكبر قد يعيد تشكيل طريقة حياتنا وعملنا جميعا.
وأصدرت شركة "أنثروبيك" أخيرا مجموعة من الأدوات التي تنشئ البرمجيات في ثوان، ما أثّر على قطاع البرمجيات، ودفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة شركات البرمجيات، حيث انخفض القطاع بنسبة 25% في الأسبوع الماضي.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، م. وليد حجاج، إن "الذكاء الاصطناعي" جعل إنشاء التطبيقات، والمواقع، والبرامج أسهل بكثير، حتى بدون خبرة متخصصة عميقة مما قلل اعتماد الأشخاص على الشركات المتخصصة، وبالتالي أدي إلى انخفاض الطلب على خدمات البرمجة التقليدية والشركات المتخصصة، مما سبب خسائر كبيرة في قطاع البرمجيات".

وأوضح حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الضخمة في "الذكاء الاصطناعي" كانت مبنية على افتراض إنه كلما زاد حجم النموذج والبيانات المستخدمة في التدريب، زاد الأداء بشكل مستمر لكننا الآن نشهد انحرافا عن هذا المنحنى حيث تستهلك النماذج أضعاف كمية قوة الحوسبة للتدريب مقارنة بالنماذج السابقة بحيث وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد".
وأكد الخبير أن "هناك تراجع في جودة المنتج بسبب نفاد كمية البيانات المتاحة مجانيا ما جعل أدوات "الذكاء الصناعي" تستهلك بيانات منتجة بالذكاء الصناعية ما يسبب تراع الجودة فضلا عن مشكلات من بينها الطاقة ".

من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي، د. ناصر حسين، أن "خسائر المستثمرين تجاوزت 400 مليار دولار في أسبوع واحد (مع تقارير تشير إلى خسائر تصل إلى تريليون دولار في بعض الحالات لشركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون")، والسبب الرئيسي هو الخوف من فقاعة "الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى "تفوق الإنفاق الهائل على التطوير والحوسبة ومن المتوقع ضخ 660 مليار دولار إضافية، على العوائد الفعلية للشركات".

وأوضح حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركات البرمجيات تواجه مشكلات كبرى منها المقاومة من الموظفين، وانخفاض تقييمات الأسهم بنسبة تصل إلى 25% لكن رغم السلبيات سيستمر "الذكاء الاصطناعي" في التطور كأداة توفر الوقت والجهد وتضاعف الإنتاجية، وربما نشهد تعديلا للسلبيات عبر أجيال جديدة، وحوكمة أفضل، ودمج اللمسة البشرية لتجنب الاعتماد الكلي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
