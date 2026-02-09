https://sarabic.ae/20260209/تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-تتسبب-في-خسائر-بقيمة-400-مليار-دولار-في-أسبوع-1110179594.html
قالت مصادر إعلامية إن المستثمرين في قطاع التكنولوجيا خسروا أكثر من 400 مليار دولار، لإدراكهم أن صناعات بأكملها على وشك الاستبدال. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وتسببت أحدث إصدارات شركة "ذكاء اصطناعي" أمريكية ناشئة في إشعال عمليات البيع في شركات صناعة البرمجيات، ويعتقد الخبراء أن هذه قد تكون مجرد خطوة في تحول أكبر قد يعيد تشكيل طريقة حياتنا وعملنا جميعا.وأصدرت شركة "أنثروبيك" أخيرا مجموعة من الأدوات التي تنشئ البرمجيات في ثوان، ما أثّر على قطاع البرمجيات، ودفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة شركات البرمجيات، حيث انخفض القطاع بنسبة 25% في الأسبوع الماضي.وأوضح حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الضخمة في "الذكاء الاصطناعي" كانت مبنية على افتراض إنه كلما زاد حجم النموذج والبيانات المستخدمة في التدريب، زاد الأداء بشكل مستمر لكننا الآن نشهد انحرافا عن هذا المنحنى حيث تستهلك النماذج أضعاف كمية قوة الحوسبة للتدريب مقارنة بالنماذج السابقة بحيث وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد".وأكد الخبير أن "هناك تراجع في جودة المنتج بسبب نفاد كمية البيانات المتاحة مجانيا ما جعل أدوات "الذكاء الصناعي" تستهلك بيانات منتجة بالذكاء الصناعية ما يسبب تراع الجودة فضلا عن مشكلات من بينها الطاقة ".وأوضح حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركات البرمجيات تواجه مشكلات كبرى منها المقاومة من الموظفين، وانخفاض تقييمات الأسهم بنسبة تصل إلى 25% لكن رغم السلبيات سيستمر "الذكاء الاصطناعي" في التطور كأداة توفر الوقت والجهد وتضاعف الإنتاجية، وربما نشهد تعديلا للسلبيات عبر أجيال جديدة، وحوكمة أفضل، ودمج اللمسة البشرية لتجنب الاعتماد الكلي".
قالت مصادر إعلامية إن المستثمرين في قطاع التكنولوجيا خسروا أكثر من 400 مليار دولار، لإدراكهم أن صناعات بأكملها على وشك الاستبدال.
وتسببت أحدث إصدارات شركة "ذكاء اصطناعي" أمريكية ناشئة في إشعال عمليات البيع في شركات صناعة البرمجيات، ويعتقد الخبراء أن هذه قد تكون مجرد خطوة في تحول أكبر قد يعيد تشكيل طريقة حياتنا وعملنا جميعا.
وأصدرت شركة "أنثروبيك" أخيرا مجموعة من الأدوات التي تنشئ البرمجيات في ثوان، ما أثّر على قطاع البرمجيات، ودفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة شركات البرمجيات، حيث انخفض القطاع بنسبة 25% في الأسبوع الماضي.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير تكنولوجيا المعلومات، م. وليد حجاج، إن "الذكاء الاصطناعي" جعل إنشاء التطبيقات، والمواقع، والبرامج أسهل بكثير، حتى بدون خبرة متخصصة عميقة مما قلل اعتماد الأشخاص على الشركات المتخصصة، وبالتالي أدي إلى انخفاض الطلب على خدمات البرمجة التقليدية والشركات المتخصصة، مما سبب خسائر كبيرة في قطاع البرمجيات".
وأوضح حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الضخمة في "الذكاء الاصطناعي" كانت مبنية على افتراض إنه كلما زاد حجم النموذج والبيانات المستخدمة في التدريب، زاد الأداء بشكل مستمر لكننا الآن نشهد انحرافا عن هذا المنحنى حيث تستهلك النماذج أضعاف كمية قوة الحوسبة للتدريب مقارنة بالنماذج السابقة بحيث وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد".
وأكد الخبير أن "هناك تراجع في جودة المنتج بسبب نفاد كمية البيانات المتاحة مجانيا ما جعل أدوات "الذكاء الصناعي" تستهلك بيانات منتجة بالذكاء الصناعية ما يسبب تراع الجودة فضلا عن مشكلات من بينها الطاقة ".
من ناحيته، أوضح الخبير الاقتصادي، د. ناصر حسين، أن "خسائر المستثمرين تجاوزت 400 مليار دولار في أسبوع واحد (مع تقارير تشير إلى خسائر تصل إلى تريليون دولار في بعض الحالات لشركات كبرى مثل "مايكروسوفت" و"أمازون")، والسبب الرئيسي هو الخوف من فقاعة "الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى "تفوق الإنفاق الهائل على التطوير والحوسبة ومن المتوقع ضخ 660 مليار دولار إضافية، على العوائد الفعلية للشركات".
وأوضح حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركات البرمجيات تواجه مشكلات كبرى منها المقاومة من الموظفين، وانخفاض تقييمات الأسهم بنسبة تصل إلى 25% لكن رغم السلبيات سيستمر "الذكاء الاصطناعي" في التطور كأداة توفر الوقت والجهد وتضاعف الإنتاجية، وربما نشهد تعديلا للسلبيات عبر أجيال جديدة، وحوكمة أفضل، ودمج اللمسة البشرية لتجنب الاعتماد الكلي".