https://sarabic.ae/20260209/تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-تتسبب-في-خسائر-بقيمة-400-مليار-دولار-في-أسبوع-1110179594.html

تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع

تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع

سبوتنيك عربي

قالت مصادر إعلامية إن المستثمرين في قطاع التكنولوجيا خسروا أكثر من 400 مليار دولار، لإدراكهم أن صناعات بأكملها على وشك الاستبدال. 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T12:16+0000

2026-02-09T12:16+0000

2026-02-09T12:16+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110179226_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_d8943eb1417d155a5d58deb9be800427.png

تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع سبوتنيك عربي تقنيات "الذكاء الاصطناعي" تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع

وتسببت أحدث إصدارات شركة "ذكاء اصطناعي" أمريكية ناشئة في إشعال عمليات البيع في شركات صناعة البرمجيات، ويعتقد الخبراء أن هذه قد تكون مجرد خطوة في تحول أكبر قد يعيد تشكيل طريقة حياتنا وعملنا جميعا.وأصدرت شركة "أنثروبيك" أخيرا مجموعة من الأدوات التي تنشئ البرمجيات في ثوان، ما أثّر على قطاع البرمجيات، ودفع المستثمرين إلى إعادة النظر في قيمة شركات البرمجيات، حيث انخفض القطاع بنسبة 25% في الأسبوع الماضي.وأوضح حجاج في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الاستثمارات الضخمة في "الذكاء الاصطناعي" كانت مبنية على افتراض إنه كلما زاد حجم النموذج والبيانات المستخدمة في التدريب، زاد الأداء بشكل مستمر لكننا الآن نشهد انحرافا عن هذا المنحنى حيث تستهلك النماذج أضعاف كمية قوة الحوسبة للتدريب مقارنة بالنماذج السابقة بحيث وصلنا إلى مرحلة تناقص العوائد".وأكد الخبير أن "هناك تراجع في جودة المنتج بسبب نفاد كمية البيانات المتاحة مجانيا ما جعل أدوات "الذكاء الصناعي" تستهلك بيانات منتجة بالذكاء الصناعية ما يسبب تراع الجودة فضلا عن مشكلات من بينها الطاقة ".وأوضح حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "شركات البرمجيات تواجه مشكلات كبرى منها المقاومة من الموظفين، وانخفاض تقييمات الأسهم بنسبة تصل إلى 25% لكن رغم السلبيات سيستمر "الذكاء الاصطناعي" في التطور كأداة توفر الوقت والجهد وتضاعف الإنتاجية، وربما نشهد تعديلا للسلبيات عبر أجيال جديدة، وحوكمة أفضل، ودمج اللمسة البشرية لتجنب الاعتماد الكلي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مساحة حرة, أخبار الذكاء الاصطناعي, аудио