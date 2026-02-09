https://sarabic.ae/20260209/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يتحرك-وفرض-الطوارئ-في-مطار-بن-غوريون-بسبب-مزحة-1110179914.html
سلاح الجو الإسرائيلي يتحرك وفرض الطوارئ في مطار بن غوريون بسبب "مزحة"
سلاح الجو الإسرائيلي يتحرك وفرض الطوارئ في مطار بن غوريون بسبب "مزحة"
تسببت مزحة طفل على متن رحلة جوية من لندن إلى تل أبيب بتحرك سلاح الجو الإسرائيلي وفرض الطوارئ في مطار بن غوريون. 09.02.2026
وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بأن مزحة طفل أثارت قلقا أمنيا بالغا في إسرائيل، تسبب في خروج مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلي حتى هبوط الطائرة في مطار بن غوريون.أوضحت القناة أن زوجين على متن رحلة جوية تابعة لشركة "ويز إير" المجرية، أبلغا طاقم الطائرة قبل دقائق من هبوطها في إسرائيل، بظهور كلمة "إرهابي" باللغة العربية على هاتفيهما. وأثارت الكلمة العربية ضجة في غرفة القيادة حول اشتباه مؤكد في حادث أمني، حيث أجرى طيارو الطائرة اتصالا فوريا بأجهزة الأمن الإسرائيلية وبرج المراقبة.وفور الاتصال العاجل، تقرر إطلاق طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي لمرافقة طائرة الركاب المدنية منذ لحظة دخولها المجال الجوي الإسرائيلي وحتى هبوطها على مدرج الهبوط. وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه عندما هبطت الطائرة المدنية لشركة "ويز إير" المجرية، في مطار بن غوريون بمدنية تل أبيب، كانت الشرطة وقوات الأمن الإسرائيليين بانتظارها على المدرج.وأشارت القناة إلى أن ابن الزوجين اللذين قدما الشكوى وفي هاتفه كلمة "إرهابي" كان غيّر اسم نقطة الوصول (Hotspot) على هاتف والديه إلى "إرهابي" على سبيل "المزاح"، دون علمهما بذلك. ولفتت إلى أن ركاب الرحلة المدنية خضعوا جميعهم لفحص أمني دقيق عند نزولهم من الطائرة في مطار بن غوريون لاستبعاد أي تهديد بشكل نهائي.
