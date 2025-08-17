https://sarabic.ae/20250817/أنصار-الله-تقصف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-1103859218.html

"أنصار الله" تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

"أنصار الله" تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي طراز "فلسطين - 2"، مشيرة إلى أن العملية تأتي "استمرار لدعمها... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T17:46+0000

2025-08-17T17:46+0000

2025-08-17T17:45+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الأحد، نشرته قناة "المسيرة" التابعة لها، قالت فيه إن "قواتها المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية ضد مطار اللد (مطار بن غوريون)، مشيرة إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في تعليق حركة الطيران وهروع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".وتابعت: "نؤكد أن هذه العملية هدفها دعم الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة التي يتعرض لها من قبل إسرائيل، كما أنها تمثل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن".وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا في مدينة صنعاء اليمنية، مضيفا: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

https://sarabic.ae/20250817/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أنصار-الله-ستدفع-ثمنا-مضاعفا-على-محاولة-إطلاق-صاروخ-فوق-تل-أبيب-1103854024.html

https://sarabic.ae/20250817/تصعيد-مزدوج-إسرائيل-تشرع-بنقل-أهالي-غزة-وتستهدف-أنصار-الله-في-صنعاء-1103838797.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل