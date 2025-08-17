https://sarabic.ae/20250817/أنصار-الله-تقصف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-فرط-صوتي-1103859218.html
"أنصار الله" تقصف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الأحد، نشرته قناة "المسيرة" التابعة لها، قالت فيه إن "قواتها المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية ضد مطار اللد (مطار بن غوريون)، مشيرة إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في تعليق حركة الطيران وهروع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ".وتابعت: "نؤكد أن هذه العملية هدفها دعم الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة التي يتعرض لها من قبل إسرائيل، كما أنها تمثل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن".وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا في مدينة صنعاء اليمنية، مضيفا: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
الأخبار
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي طراز "فلسطين - 2"، مشيرة إلى أن العملية تأتي "استمرار لدعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل".
جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الأحد، نشرته قناة "المسيرة" التابعة لها، قالت فيه إن "قواتها المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية ضد مطار اللد (مطار بن غوريون)، مشيرة إلى أن العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت في تعليق حركة الطيران وهروع ملايين الإسرائيليين
إلى الملاجئ".
وتابعت: "نؤكد أن هذه العملية هدفها دعم الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة التي يتعرض لها من قبل إسرائيل، كما أنها تمثل ردا على العدوان الإسرائيلي ضد اليمن".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي
أن قواته هاجمت أهدافا في مدينة صنعاء اليمنية، مضيفا: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".
وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء"، مشيرا إلى أن "القصف الجوي
أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.