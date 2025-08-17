وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنصار الله" ستدفع ثمنا مضاعفا على محاولة إطلاق صاروخ فوق تل أبيب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنصار الله" ستدفع ثمنا مضاعفا على محاولة إطلاق صاروخ فوق تل أبيب
وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنصار الله" ستدفع ثمنا مضاعفا على محاولة إطلاق صاروخ فوق تل أبيب
صرح وزير ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن جماعة "أنصار الله" في اليمن ستدفع الثمن أضعافا، وذلك بعد إسقاط صاروخ للجماعة فوق تل أبيب. 17.08.2025
صرح وزير ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن جماعة "أنصار الله" في اليمن ستدفع الثمن أضعافا، وذلك بعد إسقاط صاروخ للجماعة فوق تل أبيب.
و‌قال كاتس، إن "إسرائيل تفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما جدا"، معتبرًا أن هذه "الضربات مجرد بداية".
وأضاف: "أما الباقي فسيكون قاسيًا ومؤلمًا. من يرفع يده ضد إسرائيل ستُقطع"، وفق تعبيره.
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
تصعيد مزدوج.. إسرائيل تشرع "بنقل" أهالي غزة وتستهدف "أنصار الله" في صنعاء
07:12 GMT
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه تم إغلاق المجال الجوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ أُطلِق من اليمن. وأفاد الجيش الإسرائيلي، باعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قواته هاجمت أهدافًا في مدينة صنعاء اليمنية. وقال: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".
‏وأضاف: "جاءت الغارات في ضوء هجمات متكررة نفذها نظام الحوثي ضد إسرائيل ومواطنيها، والتي شملت إطلاق صواريخ "أرض - أرض" ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".
‏وأشار البيان إلى أن الجيش "سيعمل بقوة ضد الهجمات المتكررة للنظام الحوثي ضد مواطني إسرائيل، وسيبقى مصممًا لمواصلة ضرب أي تهديد على دولة إسرائيل، مهما بلغت المسافة".
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
زعيم "أنصار الله" يهاجم الحكومة اللبنانية ويتهمها بالخضوع لإسرائيل
14 أغسطس, 16:34 GMT
وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء".
وأضاف أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".
وأفاد نائب رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أن محطة حزيز تعرضت لعدوان فجراً وتمكن العاملون وفرق الدفاع المدني من احتواء الحريق، ووفقا له فإنه بدأ العمل في صيانة وإصلاح الأضرار في محطة حزيز لتوليد الكهرباء وستعود إلى حالتها السابقة.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ باليستي... فيديو
14 أغسطس, 07:11 GMT
ولم يصدر أي تعليق فوري من جماعة "أنصار الله"، بشأن القصف الجوي الذي يأتي بعد أيام من تبني الجماعة، هجوما على مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين2".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
