https://sarabic.ae/20250817/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أنصار-الله-ستدفع-ثمنا-مضاعفا-على-محاولة-إطلاق-صاروخ-فوق-تل-أبيب-1103854024.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنصار الله" ستدفع ثمنا مضاعفا على محاولة إطلاق صاروخ فوق تل أبيب

وزير الدفاع الإسرائيلي: "أنصار الله" ستدفع ثمنا مضاعفا على محاولة إطلاق صاروخ فوق تل أبيب

سبوتنيك عربي

صرح وزير ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، بأن جماعة "أنصار الله" في اليمن ستدفع الثمن أضعافا، وذلك بعد إسقاط صاروخ للجماعة فوق تل أبيب. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T14:30+0000

2025-08-17T14:30+0000

2025-08-17T14:30+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg

و‌قال كاتس، إن "إسرائيل تفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما جدا"، معتبرًا أن هذه "الضربات مجرد بداية".وأضاف: "أما الباقي فسيكون قاسيًا ومؤلمًا. من يرفع يده ضد إسرائيل ستُقطع"، وفق تعبيره.وقالت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق، إنه تم إغلاق المجال الجوي في إسرائيل بعد رصد صاروخ أُطلِق من اليمن. وأفاد الجيش الإسرائيلي، باعتراض صاروخ أُطلِق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة في البلاد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قواته هاجمت أهدافًا في مدينة صنعاء اليمنية. وقال: "هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل، وبعمق نحو 150 كيلومترا في عمق اليمن، مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي الإرهابي".‏وأشار البيان إلى أن الجيش "سيعمل بقوة ضد الهجمات المتكررة للنظام الحوثي ضد مواطني إسرائيل، وسيبقى مصممًا لمواصلة ضرب أي تهديد على دولة إسرائيل، مهما بلغت المسافة".وهزّ انفجاران عنيفان، اليوم الأحد، مدينة صنعاء وسط اليمن، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إثر قصف إسرائيلي جوي إسرائيلي.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، بأن "مقاتلات إسرائيلية شنّت غارتين جويتين على محطة كهرباء "حزيز" لتوليد الكهرباء جنوب العاصمة صنعاء".وأضاف أن "القصف الجوي أدى إلى اندلاع حريق هائل في محطة التوليد الرئيسية".وأفاد نائب رئيس حكومة صنعاء محمد مفتاح، أن محطة حزيز تعرضت لعدوان فجراً وتمكن العاملون وفرق الدفاع المدني من احتواء الحريق، ووفقا له فإنه بدأ العمل في صيانة وإصلاح الأضرار في محطة حزيز لتوليد الكهرباء وستعود إلى حالتها السابقة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

https://sarabic.ae/20250817/تصعيد-مزدوج-إسرائيل-تشرع-بنقل-أهالي-غزة-وتستهدف-أنصار-الله-في-صنعاء-1103838797.html

https://sarabic.ae/20250814/زعيم-أنصار-الله-يهاجم-الحكومة-اللبنانية-ويتهمها-بالخضوع-لإسرائيل-1103730210.html

https://sarabic.ae/20250814/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-باليستي-فيديو--1103708147.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم