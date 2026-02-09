عربي
"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح
"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح
سبوتنيك عربي
صرح أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، بأن ما وصفهم بـ"العملاء المستعربين" ينفذون "أجندات الاحتلال الإسرائيلي ويتبادلون الأدوار معه"، معتبرًا أن... 09.02.2026
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
وأضاف أبو عبيدة، في بيان له، أن "هذه المجموعات لا تتحرك – بحسب قوله – إلا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي"، متهمًا إياها بالاعتداء على المدنيين واستهداف عناصر المقاومة في ظل ظروف الحصار والجوع.وأكد أبو عبيدة أن "مصير هؤلاء بات قريبًا"، مشددًا على أن الاحتلال لن يكون قادرًا على حمايتهم.وفي سياق متصل، وجّه تحية إلى مقاتلي "كتائب القسام" المحاصرين في منطقة رفح، مشيدًا بصمودهم ورفضهم الاستسلام، ومعتبرًا أن تجربتهم ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "القضاء على 4 إرهابيين إضافيين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".وأضاف في البيان، أنه "قبل قليل، وفي إطار عمليات قوات الجيش الإسرائيلي لتطهير المنطقة من الإرهابيين ومنشآتهم، رصدت القوات 4 إرهابيين آخرين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".وتابع: "بادر الإرهابيون بإطلاق النار على قوات اللواء السابع، التي ردت بإطلاق النار وقضت عليهم جميعا".ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه الهجوم "انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حماس"، وينظر إلى الحادث "بخطورة بالغة".ويعتقد أن عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية كانوا محاصرين تحت الأرض في منطقة رفح الشرقية، على الجانب الإسرائيلي من خط وقف إطلاق النار، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل أو أسر نحو 40 منهم خلال الأشهر الأخيرة.ويؤكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه يواصل عملياته في المنطقة "لتحديد مكان جميع المسلحين المتبقين في النفق والقضاء عليهم".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح

17:23 GMT 09.02.2026
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Abed Hajjar
صرح أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، بأن ما وصفهم بـ"العملاء المستعربين" ينفذون "أجندات الاحتلال الإسرائيلي ويتبادلون الأدوار معه"، معتبرًا أن ممارساتهم تعكس تماهيًا كاملًا مع سياساته داخل الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو عبيدة، في بيان له، أن "هذه المجموعات لا تتحرك – بحسب قوله – إلا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي"، متهمًا إياها بالاعتداء على المدنيين واستهداف عناصر المقاومة في ظل ظروف الحصار والجوع.
وأكد أبو عبيدة أن "مصير هؤلاء بات قريبًا"، مشددًا على أن الاحتلال لن يكون قادرًا على حمايتهم.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
وزير الخارجية المصري: لن نسمح بتقسيم غزة.. وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح
6 فبراير, 11:10 GMT
وفي سياق متصل، وجّه تحية إلى مقاتلي "كتائب القسام" المحاصرين في منطقة رفح، مشيدًا بصمودهم ورفضهم الاستسلام، ومعتبرًا أن تجربتهم ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "القضاء على 4 إرهابيين إضافيين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".
وأضاف في البيان، أنه "قبل قليل، وفي إطار عمليات قوات الجيش الإسرائيلي لتطهير المنطقة من الإرهابيين ومنشآتهم، رصدت القوات 4 إرهابيين آخرين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".
وتابع: "بادر الإرهابيون بإطلاق النار على قوات اللواء السابع، التي ردت بإطلاق النار وقضت عليهم جميعا".
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
حماس: التنكيل بالعائدين عبر معبر رفح جريمة تستهدف ثني الفلسطينيين عن العودة... فيديو
3 فبراير, 11:27 GMT
ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه الهجوم "انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حماس"، وينظر إلى الحادث "بخطورة بالغة".
ويعتقد أن عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية كانوا محاصرين تحت الأرض في منطقة رفح الشرقية، على الجانب الإسرائيلي من خط وقف إطلاق النار، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل أو أسر نحو 40 منهم خلال الأشهر الأخيرة.
ويؤكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه يواصل عملياته في المنطقة "لتحديد مكان جميع المسلحين المتبقين في النفق والقضاء عليهم".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
