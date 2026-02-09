https://sarabic.ae/20260209/كتائب-القسام-تتهم-عملاء-مستعربين-بالتعاون-مع-إسرائيل-وتشيد-بمقاتليها--في-رفح-1110191104.html

"كتائب القسام" تتهم "عملاء مستعربين" بالتعاون مع إسرائيل وتشيد بمقاتليها في رفح

صرح أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، بأن ما وصفهم بـ"العملاء المستعربين" ينفذون "أجندات الاحتلال الإسرائيلي ويتبادلون الأدوار معه"، معتبرًا أن... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف أبو عبيدة، في بيان له، أن "هذه المجموعات لا تتحرك – بحسب قوله – إلا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي"، متهمًا إياها بالاعتداء على المدنيين واستهداف عناصر المقاومة في ظل ظروف الحصار والجوع.وأكد أبو عبيدة أن "مصير هؤلاء بات قريبًا"، مشددًا على أن الاحتلال لن يكون قادرًا على حمايتهم.وفي سياق متصل، وجّه تحية إلى مقاتلي "كتائب القسام" المحاصرين في منطقة رفح، مشيدًا بصمودهم ورفضهم الاستسلام، ومعتبرًا أن تجربتهم ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية الفلسطينية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "القضاء على 4 إرهابيين إضافيين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".وأضاف في البيان، أنه "قبل قليل، وفي إطار عمليات قوات الجيش الإسرائيلي لتطهير المنطقة من الإرهابيين ومنشآتهم، رصدت القوات 4 إرهابيين آخرين خرجوا من نفق تحت الأرض شرقي رفح".وتابع: "بادر الإرهابيون بإطلاق النار على قوات اللواء السابع، التي ردت بإطلاق النار وقضت عليهم جميعا".ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيانه الهجوم "انتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار" بين إسرائيل و"حماس"، وينظر إلى الحادث "بخطورة بالغة".ويعتقد أن عشرات من عناصر حركة حماس الفلسطينية كانوا محاصرين تحت الأرض في منطقة رفح الشرقية، على الجانب الإسرائيلي من خط وقف إطلاق النار، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل أو أسر نحو 40 منهم خلال الأشهر الأخيرة.ويؤكد الجيش الإسرائيلي في بيانه، أنه يواصل عملياته في المنطقة "لتحديد مكان جميع المسلحين المتبقين في النفق والقضاء عليهم".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

