لافروف: روسيا ستكون سعيدة بزيارة رئيسة تنزانيا
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستستضيف بكل سرور الرئيسة التنزانية سامية صولوحو حسن. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في محادثات مع نظيره التنزاني محمود تابت كومبو: "نريد أن نرى الرئيسة (التنزانية سامية صولوحو) حسن في روسيا ولديها مقترحات. سنكون سعيدين جدا بزيارتها في أي تاريخ مناسب لها".وأشاد وزير الخارجية الروسي بمستوى التنسيق العالي بين البلدين في منصات دولية، وبينها الأمم المتحدة.
وأضاف أنه سيناقش في لقائه مع وزير الخارجية التنزاني العلاقات الثنائية وخاصة في مجالات اقتصاد وتجارة وأموال وثقافة وتعليم.
