موسكو والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية على هامش "إينوبروم السعودية"
وناقش المشاركون مجالات واعدة للتعاون الصناعي والاستثماري، وذلك وفقا للدائرة الصحفية التابعة لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لدائرة الاستثمار والسياسة الصناعية بحكومة مدينة موسكو.وأردفت: "من المهم بالنسبة لنا إقامة حوار مباشر مع المؤسسات التي تشكل مستقبل اقتصاد الرياض، وإيجاد أرضية مشتركة عملية في الصناعات عالية التقنية".بدوره، قال مدير الاستثمار في الهيئة الملكية للرياض، صالح زميم: "تولي الهيئة الملكية للرياض اهتماما خاصا بالتعاون مع شركاء تقنيين قادرين على تقديم حلول تطبيقية للمجالات ذات الأولوية في السعودية".وأضاف زميم : "نحن مهتمون بإقامة اتصالات مباشرة مع شركات موسكو، ونسعى لاستكشاف فرص التعاون في مجال الأغذية العضوية، وعدد من الصناعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية للرياض".وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عُقد ضمن فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية"، وأصبح جزءا من جهود موسكو لتطوير التعاون الصناعي، وتعزيز إمكانيات التصدير للشركات الروسية إلى أسواق دول الخليج.
عقد وفد حكومي روسي اجتماع عمل مع ممثلين عن الهيئة الملكية للرياض، وهي أعلى هيئة حكومية مسؤولة عن التنمية الشاملة للعاصمة السعودية، وذلك في إطار البرنامج التجاري لمعرض الصناعة الدولي "إينوبروم".
وناقش المشاركون مجالات واعدة للتعاون الصناعي والاستثماري، وذلك وفقا للدائرة الصحفية التابعة لإدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو، وفقا لما أفاد به المكتب الإعلامي لدائرة الاستثمار والسياسة الصناعية بحكومة مدينة موسكو.
وصرحت مستشارة وزير حكومة موسكو ورئيسة إدارة الاستثمار والسياسة الصناعية في مدينة موسكو، بولينا بافلوفا: "تعمل موسكو باستمرارعلى تطوير التعاون الصناعي الدولي، وتعتبر المملكة العربية السعودية شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط".
وأردفت: "من المهم بالنسبة لنا إقامة حوار مباشر مع المؤسسات التي تشكل مستقبل اقتصاد الرياض
، وإيجاد أرضية مشتركة عملية في الصناعات عالية التقنية".
وأضافت بافلوفا: "علاوة على ذلك، تمتلك شركات موسكو بالفعل حلولا مطلوبة بشدة في السوق السعودي، والتي يُبدي شركاؤنا في الشرق الأوسط اهتماما خاصا بها في معرض "إينوبروم السعودية".
بدوره، قال مدير الاستثمار في الهيئة الملكية للرياض، صالح زميم: "تولي الهيئة الملكية للرياض اهتماما خاصا بالتعاون مع شركاء تقنيين قادرين على تقديم حلول تطبيقية للمجالات ذات الأولوية في السعودية".
وأضاف زميم : "نحن مهتمون بإقامة اتصالات مباشرة مع شركات موسكو، ونسعى لاستكشاف فرص التعاون في مجال الأغذية العضوية، وعدد من الصناعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية للرياض
".
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عُقد ضمن فعاليات المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم السعودية"، وأصبح جزءا من جهود موسكو لتطوير التعاون الصناعي، وتعزيز إمكانيات التصدير للشركات الروسية إلى أسواق دول الخليج.