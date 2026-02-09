https://sarabic.ae/20260209/وزير-الخارجية-التركي-مسار-عراقي-بعد-سوريا-بشأن-حزب-العمال-الكردستاني-1110195932.html

وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني

وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن هناك مسارًا عراقيًا بعد سوريا يتعلق بحزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن بغداد ستضطر لاتخاذ خطوات بشأن وجود الحزب على... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T19:15+0000

2026-02-09T19:15+0000

2026-02-09T19:15+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093931418_0:0:1658:934_1920x0_80_0_0_70da81c48862758578f214afaae6cda4.jpg

وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا". وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نوفمبر الماضي، أن "العراق يدعم عملية السلام في تركيا"، معربًا عن أمله بأن يتوصل حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

https://sarabic.ae/20260118/الحكومة-السورية-قسد-وحزب-العمال-الكردستاني-أعدما-سجناء-وأسرى-في-الطبقة-بعد-انسحابهم-1109353031.html

https://sarabic.ae/20251117/العراق-يؤكد-رفضه-وجود-حزب-العمال-الكردستاني-على-أراضيه-1107200826.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم