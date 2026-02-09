عربي
وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني
وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن هناك مسارًا عراقيًا بعد سوريا يتعلق بحزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن بغداد ستضطر لاتخاذ خطوات بشأن وجود الحزب على...
وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا". وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نوفمبر الماضي، أن "العراق يدعم عملية السلام في تركيا"، معربًا عن أمله بأن يتوصل حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية التركي: مسار عراقي بعد سوريا بشأن حزب العمال الكردستاني

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن هناك مسارًا عراقيًا بعد سوريا يتعلق بحزب العمال الكردستاني، مؤكدًا أن بغداد ستضطر لاتخاذ خطوات بشأن وجود الحزب على أراضيها.
وأضاف فيدان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، أن "هناك مسار العراق بعد سوريا فيما يتعلق بحزب العمال الكردستاني ونأمل أن يتعقلوا".
الأوضاع في حلب بسبب الاشتباكات بين قسد والقوات الحكومية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الحكومة السورية: "قسد" و"حزب العمال الكردستاني" أعدما سجناء وأسرى في الطبقة بعد انسحابهم
18 يناير, 01:23 GMT
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تسمح باحتلال أراضيها من قبل عناصر مسلحة"، مؤكّدًا ضرورة اتخاذ بغداد إجراءات بخصوص وجود الحزب على أراضيها.
وتوقع الوزير التركي حدوث تغييرات في وضع حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العراق يؤكد رفضه وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيه
17 نوفمبر 2025, 15:02 GMT
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها أمريكا في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، نوفمبر الماضي، أن "العراق يدعم عملية السلام في تركيا"، معربًا عن أمله بأن يتوصل حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية إلى تفاهمات تفضي إلى تحقيق الاستقرار.
وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن "وجود قوات وعناصر حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخمور وجبال قنديل يعد أمراً غير مقبول للحكومة العراقية، ولا لحكومة إقليم كردستان"، مشددا على ضرورة معالجة هذا الملف بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
