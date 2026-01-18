https://sarabic.ae/20260118/الحكومة-السورية-قسد-وحزب-العمال-الكردستاني-أعدما-سجناء-وأسرى-في-الطبقة-بعد-انسحابهم-1109353031.html

الحكومة السورية: "قسد" و"حزب العمال الكردستاني" أعدما سجناء وأسرى في الطبقة بعد انسحابهم

أدانت الحكومة السورية، اليوم الأحد، بأشد العبارات قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات التابعة لحزب العمال الكردستاني، بإعدام السجناء والأسرى في مدينة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن "إعدام الأسرى، ولا سيما المدنيين منهم، يعد جريمة مكتملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف، وينتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني".وأشار البيان، إلى أن "هذا السلوك الإجرامي يعكس الطبيعة الميليشياوية لتنظيم قسد وأساليبه في استخدام المدنيين والأسرى كرهائن"، محملاً التنظيم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.وتعهدت الحكومة السورية، لأهالي القتلى باتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الفعل ومحاسبة مرتكبيه بما يتوافق مع القانون الدولي.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات". وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأميركية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

