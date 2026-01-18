https://sarabic.ae/20260118/قسد-تطالب-التحالف-الدولي-بتحمل-مسؤولياته-ووقف-خروقات-فصائل-دمشق-1109352569.html

"قسد" تطالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف خروقات "فصائل دمشق"

سبوتنيك عربي

حذّرت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من خطر وشيك يهدد سجن محتجزي تنظيم "داعش" الإرهابي في الرقة، داعية التحالف الدولي إلى تحمل... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي بيان متزامن، أعلنت "قسد"، أن قواتها تخوض في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة مع مسلحين تابعين لدمشق في بلدة المنصورة بريف الرقة شمال سوريا، مؤكدة استمرار العمليات الميدانية لاحتواء التصعيد.وأفاد البيان، بأن "القوات ألقت القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا إثارة البلبلة في مدينة الطبقة"، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة بحقهم، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، في وقت سابق اليوم، ان "قواتها سيطرت على مدينة الطبقة وسد الفرات".وقال وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، إن "الجيش سيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية بريف الرقة، بما في ذلك سد الفرات أكبر سد في سوريا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حثت، في وقت سابق أمس السبت، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة بريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان بريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.

