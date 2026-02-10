الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم
الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم
سبوتنيك عربي
فتح نادي اتحاد جدة السعودي باب المفاوضات من جديد مع قائد المنتخب المصري لكرة محمد صلاح، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T16:26+0000
2026-02-10T16:26+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
رياضة
الأخبار
ليفربول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نادي اتحاد جدة فتح باب التفاوض مع صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعكس رغبة النادي السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل.وأوضحت صحيفة غربية أن "إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة ومباشرة مع ممثلي محمد صلاح، بهدف دراسة إمكانية ضمه خلال الفترة القادمة، وسط اهتمام كبير من النادي بحسم الصفقة حال توافر الظروف المناسبة".وذكرت أن "صلاح بات أكثر ترحيبا بفكرة الانتقال إلى اتحاد جدة مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت رفضا قاطعا من اللاعب لفكرة اللعب في الدوري السعودي، وهو ما يعكس تغيرا ملحوظا في موقف النجم المصري تجاه مستقبله".وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارا مناسبا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله.ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
فتح نادي اتحاد جدة السعودي باب المفاوضات من جديد مع قائد المنتخب المصري لكرة محمد صلاح، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نادي اتحاد جدة فتح باب التفاوض مع صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعكس رغبة النادي السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل.
وأوضحت صحيفة غربية أن "إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة ومباشرة مع ممثلي محمد صلاح، بهدف دراسة إمكانية ضمه خلال الفترة القادمة، وسط اهتمام كبير من النادي بحسم الصفقة حال توافر الظروف المناسبة".
وذكرت أن "صلاح بات أكثر ترحيبا بفكرة الانتقال إلى اتحاد جدة مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت رفضا قاطعا من اللاعب لفكرة اللعب في الدوري السعودي، وهو ما يعكس تغيرا ملحوظا في موقف النجم المصري تجاه مستقبله".
وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارا مناسبا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله.
ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.
