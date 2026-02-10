https://sarabic.ae/20260210/الاتحاد-السعودي-يعتزم-ضم-محمد-صلاح-فى-ميركاتو-في-الصيف-القادم-1110223208.html

الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم

الاتحاد السعودي يعتزم ضم محمد صلاح فى ميركاتو في الصيف القادم

سبوتنيك عربي

فتح نادي اتحاد جدة السعودي باب المفاوضات من جديد مع قائد المنتخب المصري لكرة محمد صلاح، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T16:26+0000

2026-02-10T16:26+0000

2026-02-10T16:26+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

الأخبار

ليفربول

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101846555_0:85:1691:1036_1920x0_80_0_0_0707d70c4e7a76e7e89d486140eb9b30.jpg

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نادي اتحاد جدة فتح باب التفاوض مع صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعكس رغبة النادي السعودي في إبرام صفقة من العيار الثقيل.وأوضحت صحيفة غربية أن "إدارة اتحاد جدة دخلت في مفاوضات جادة ومباشرة مع ممثلي محمد صلاح، بهدف دراسة إمكانية ضمه خلال الفترة القادمة، وسط اهتمام كبير من النادي بحسم الصفقة حال توافر الظروف المناسبة".وذكرت أن "صلاح بات أكثر ترحيبا بفكرة الانتقال إلى اتحاد جدة مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، التي شهدت رفضا قاطعا من اللاعب لفكرة اللعب في الدوري السعودي، وهو ما يعكس تغيرا ملحوظا في موقف النجم المصري تجاه مستقبله".وأشارت تقارير إعلامية أخرى إلى أن الدوري السعودي يرى في صلاح خيارا مناسبا، لا سيما في ظل الفارق الكبير في الرواتب، إذ يحصل رونالدو على أجر أسبوعي يقارب 3.35 مليون جنيه إسترليني، مقابل نحو 400 ألف جنيه إسترليني يتقاضاها صلاح أسبوعيا مع ليفربول، مع إمكانية ارتفاعها إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني في حال انتقاله.ويُذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2027، إلا أن تقارير صحفية رجّحت إمكانية رحيله مع نهاية الموسم الحالي، على خلفية توتر سابق مع مدربه الهولندي أرني سلوت.

https://sarabic.ae/20260207/أول-رد-رسمي-من-الهلال-السعودي-حول-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110092857.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار, ليفربول