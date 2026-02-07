https://sarabic.ae/20260207/أول-رد-رسمي-من-الهلال-السعودي-حول-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110092857.html

أول رد رسمي من الهلال السعودي حول التعاقد مع محمد صلاح

رد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي ستيف كالزادا، على التقارير التي أفادت بإمكانية "الزعيم" التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة... 07.02.2026

وقال كالزادا، في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد جدًا بما يقدمه محمد صلاح مع فريقه، ولديه عقد سارٍ مع ليفربول، ولذلك لست مخوّلًا بالحديث عن وجود مفاوضات معه أو عن إمكانية انتقاله إلى الهلال".وكان صلاح، دخل في أزمة سابقة مع إدارة ليفربول ومدربه آرني سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، قبل أن يخرج بتصريحات انتقد خلالها الإدارة، معتبرًا أنه يُعامل كـ"كبش فداء" لتراجع النتائج والمستوى.إلا أن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي بعد جلسة جمعت اللاعب بمدربه، لينتهي الخلاف ويعود صلاح للمشاركة أساسيًا، عقب عودته من تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب.ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري، الموسم الماضي، خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.

