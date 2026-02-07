أول رد رسمي من الهلال السعودي حول التعاقد مع محمد صلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260207/أول-رد-رسمي-من-الهلال-السعودي-حول-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110092857.html
أول رد رسمي من الهلال السعودي حول التعاقد مع محمد صلاح
أول رد رسمي من الهلال السعودي حول التعاقد مع محمد صلاح
سبوتنيك عربي
رد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي ستيف كالزادا، على التقارير التي أفادت بإمكانية "الزعيم" التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T08:40+0000
2026-02-07T08:40+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_e521a5b3a98ae76ef824d9aa05c9eb79.jpg
وقال كالزادا، في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد جدًا بما يقدمه محمد صلاح مع فريقه، ولديه عقد سارٍ مع ليفربول، ولذلك لست مخوّلًا بالحديث عن وجود مفاوضات معه أو عن إمكانية انتقاله إلى الهلال".وكان صلاح، دخل في أزمة سابقة مع إدارة ليفربول ومدربه آرني سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، قبل أن يخرج بتصريحات انتقد خلالها الإدارة، معتبرًا أنه يُعامل كـ"كبش فداء" لتراجع النتائج والمستوى.إلا أن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي بعد جلسة جمعت اللاعب بمدربه، لينتهي الخلاف ويعود صلاح للمشاركة أساسيًا، عقب عودته من تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب.ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري، الموسم الماضي، خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
https://sarabic.ae/20260204/تعويضا-عن-بنزيما-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110001015.html
https://sarabic.ae/20260118/4-أزمات-تنتظر-محمد-صلاح-في-ليفربول-1109374595.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_140:0:2497:1768_1920x0_80_0_0_de9a86e39c6dfae71a6338b8802f2917.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ليفربول, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار
ليفربول, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار

أول رد رسمي من الهلال السعودي حول التعاقد مع محمد صلاح

08:40 GMT 07.02.2026
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
رد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي ستيف كالزادا، على التقارير التي أفادت بإمكانية "الزعيم" التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال كالزادا، في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد جدًا بما يقدمه محمد صلاح مع فريقه، ولديه عقد سارٍ مع ليفربول، ولذلك لست مخوّلًا بالحديث عن وجود مفاوضات معه أو عن إمكانية انتقاله إلى الهلال".
وكان صلاح، دخل في أزمة سابقة مع إدارة ليفربول ومدربه آرني سلوت، عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في عدد من المباريات، قبل أن يخرج بتصريحات انتقد خلالها الإدارة، معتبرًا أنه يُعامل كـ"كبش فداء" لتراجع النتائج والمستوى.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مجتمع
تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح
4 فبراير, 20:55 GMT
إلا أن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي بعد جلسة جمعت اللاعب بمدربه، لينتهي الخلاف ويعود صلاح للمشاركة أساسيًا، عقب عودته من تمثيل منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب.

يذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، انتقل من صفوف روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017، وقدّم مسيرة ذهبية مع "الريدز" حتى الآن. وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح يبكي تأثرا بذكرى زميله الراحل دييغو جوتا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
مجتمع
4 أزمات تنتظر محمد صلاح في ليفربول
18 يناير, 18:46 GMT
ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري، الموسم الماضي، خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.
ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала