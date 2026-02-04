https://sarabic.ae/20260204/تعويضا-عن-بنزيما-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110001015.html

تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح

تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي، وضع النجم المصري محمد صلاح هدفا لتعويض رحيل مهاجمه

وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، يصب اهتمامه على محمد صلاح لتعويض رحيل كريم بنزيمة الذي رحل إلى الهلال السعودي.وأوضحت الصحيفة الغربية أن المهاجم المصري ظل لسنوات عديدة أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من قبل الأندية السعودية، كما يتضح من العرض الكبير الذي قُدِّم لليفربول في السابق.وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم جديد من أجل سد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل قائده السابق الفرنسي كريم بنزيمة.وذكرت إدارة النادي، أنها تعاقدت رسميا مع المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخينا، قادما من نادي موناكو الفرنسي ليعزز صفوف الفريق بداية من النصف الثاني للموسم الجاري بهدف إعادة بناء الخط الهجومي، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مرفقا بتعليق: "الموهوب جورج إيلينيكنا نمر جديد في العميد"، ولم يكشف الاتحاد حتى الآن عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد.وفي السياق نفسه، أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود.ويذكر أن كريم بنزيمة، نال على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.

