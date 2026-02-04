https://sarabic.ae/20260204/تعويضا-عن-بنزيما-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-محمد-صلاح-1110001015.html
تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح
تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي، وضع النجم المصري محمد صلاح هدفا لتعويض رحيل مهاجمه... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T20:55+0000
2026-02-04T20:55+0000
2026-02-04T21:10+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
الأخبار
رياضة
اللاعب محمد صلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_0:0:1216:685_1920x0_80_0_0_0f280bf3c87fdb3d3892305e1ec4645a.jpg
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، يصب اهتمامه على محمد صلاح لتعويض رحيل كريم بنزيمة الذي رحل إلى الهلال السعودي.وأوضحت الصحيفة الغربية أن المهاجم المصري ظل لسنوات عديدة أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من قبل الأندية السعودية، كما يتضح من العرض الكبير الذي قُدِّم لليفربول في السابق.وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم جديد من أجل سد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل قائده السابق الفرنسي كريم بنزيمة.وذكرت إدارة النادي، أنها تعاقدت رسميا مع المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخينا، قادما من نادي موناكو الفرنسي ليعزز صفوف الفريق بداية من النصف الثاني للموسم الجاري بهدف إعادة بناء الخط الهجومي، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مرفقا بتعليق: "الموهوب جورج إيلينيكنا نمر جديد في العميد"، ولم يكشف الاتحاد حتى الآن عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد.وفي السياق نفسه، أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود.ويذكر أن كريم بنزيمة، نال على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.
https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_23:0:1103:810_1920x0_80_0_0_8c66e15729f9c4c80c6657fad2251f90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, رياضة, اللاعب محمد صلاح
أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, رياضة, اللاعب محمد صلاح
تعويضا عن بنزيمة.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع محمد صلاح
20:55 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 21:10 GMT 04.02.2026)
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السعودي، وضع النجم المصري محمد صلاح هدفا لتعويض رحيل مهاجمه كريم بنزيمة.
وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، يصب اهتمامه على محمد صلاح لتعويض رحيل كريم بنزيمة الذي رحل إلى الهلال السعودي.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن المهاجم المصري ظل لسنوات عديدة أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من قبل الأندية السعودية، كما يتضح من العرض الكبير الذي قُدِّم لليفربول في السابق.
وكان نادي الاتحاد السعودي قد أعلن، أمس الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم جديد من أجل سد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل قائده السابق الفرنسي كريم بنزيمة.
وذكرت إدارة النادي، أنها تعاقدت رسميا مع المهاجم النيجيري الشاب جورج إلينيخينا، قادما من نادي موناكو الفرنسي ليعزز صفوف الفريق بداية من النصف الثاني للموسم الجاري بهدف إعادة بناء الخط الهجومي، ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو مرفقا بتعليق: "الموهوب جورج إيلينيكنا نمر جديد في العميد"، ولم يكشف الاتحاد حتى الآن عن تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد.
وفي السياق نفسه، أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد رسميا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة
لاعب اتحاد جدة، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.
وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيمة مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، حيث كان تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي
، صورا لوصول المهاجم الفرنسي، الذي تم استقباله بالورود.
ويذكر أن كريم بنزيمة، نال على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.