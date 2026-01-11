عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
أصبح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ثالث أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع منتخب بلاده، بعد النجمين البرازيليين بيليه... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
حقق صلاح هذا الإنجاز في 111 مباراة، وهو عدد أقل من عدد المباريات التي خاضها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع منتخبات بلادهم، حسبما ذكر موقع "جي إم إس"، اليوم الأحد.جاء ذلك بعد هدفه وتمريرته الحاسمة مع المنتخب المصري ضد كوت ديفوار، التي جعلت رصيده يرتفع إلى 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة بإجمالي 100 مساهمة تهديفية في عمر الـ 33 عاما.وبحسب الإحصائيات فإن أسطورة البرازيل بيليه، لوصوله لـ 100 مساهمة تهديفية في 77 مباراة فقط، يليه مواطنه نيمار الذي حقق نفس الرقم في 94 مباراة.ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لهذا الرقم في 122 مباراة، بينما حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو في 136 مباراة.يذكر أن صلاح وصل هذا الرقم القياسي بعد مباراة أمس بين مصر وكوت ديفوار، التي انتهت بتقدم مصر (3 - 2)، حيث صنع الهدف الذي سجله رامي ربيعة، وأحرز الهدف الثالث خلال المباراة ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي تستضيفه المغرب حاليا.
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا

20:13 GMT 11.01.2026
© Photo / x.comنجم كرة القدم المصري محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
أصبح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ثالث أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع منتخب بلاده، بعد النجمين البرازيليين بيليه ونيمار.
حقق صلاح هذا الإنجاز في 111 مباراة، وهو عدد أقل من عدد المباريات التي خاضها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع منتخبات بلادهم، حسبما ذكر موقع "جي إم إس"، اليوم الأحد.
منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
مجتمع
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
أمس, 21:28 GMT
جاء ذلك بعد هدفه وتمريرته الحاسمة مع المنتخب المصري ضد كوت ديفوار، التي جعلت رصيده يرتفع إلى 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة بإجمالي 100 مساهمة تهديفية في عمر الـ 33 عاما.
وبحسب الإحصائيات فإن أسطورة البرازيل بيليه، لوصوله لـ 100 مساهمة تهديفية في 77 مباراة فقط، يليه مواطنه نيمار الذي حقق نفس الرقم في 94 مباراة.
محمد صلاح يتلقى العلاج الطبي خلال مباراة المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مصر وغانا في أبيدجان، ساحل العاج، 18 يناير/ كانون الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
مجتمع
"أمم أفريقيا"... مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
7 يناير, 12:13 GMT
ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لهذا الرقم في 122 مباراة، بينما حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو في 136 مباراة.
يذكر أن صلاح وصل هذا الرقم القياسي بعد مباراة أمس بين مصر وكوت ديفوار، التي انتهت بتقدم مصر (3 - 2)، حيث صنع الهدف الذي سجله رامي ربيعة، وأحرز الهدف الثالث خلال المباراة ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي تستضيفه المغرب حاليا.
