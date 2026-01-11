https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html
يتفوق على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا عالميا
أصبح نجم كرة القدم المصري محمد صلاح ثالث أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع منتخب بلاده، بعد النجمين البرازيليين بيليه
حقق صلاح هذا الإنجاز في 111 مباراة، وهو عدد أقل من عدد المباريات التي خاضها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مع منتخبات بلادهم، حسبما ذكر موقع "جي إم إس"، اليوم الأحد.جاء ذلك بعد هدفه وتمريرته الحاسمة مع المنتخب المصري ضد كوت ديفوار، التي جعلت رصيده يرتفع إلى 65 هدفا و35 تمريرة حاسمة بإجمالي 100 مساهمة تهديفية في عمر الـ 33 عاما.وبحسب الإحصائيات فإن أسطورة البرازيل بيليه، لوصوله لـ 100 مساهمة تهديفية في 77 مباراة فقط، يليه مواطنه نيمار الذي حقق نفس الرقم في 94 مباراة.ووصل الأرجنتيني ليونيل ميسي لهذا الرقم في 122 مباراة، بينما حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو في 136 مباراة.يذكر أن صلاح وصل هذا الرقم القياسي بعد مباراة أمس بين مصر وكوت ديفوار، التي انتهت بتقدم مصر (3 - 2)، حيث صنع الهدف الذي سجله رامي ربيعة، وأحرز الهدف الثالث خلال المباراة ليقود منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، الذي تستضيفه المغرب حاليا.
