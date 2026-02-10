https://sarabic.ae/20260210/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زاليزنيتشنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1110208474.html
الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه. 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T09:15+0000
2026-02-10T09:15+0000
2026-02-10T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتجاوز 150 عسكريا.وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة، "سيطرت وحدات تجمع ’زاباد’ على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدة كوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا، وإيليتشوفكا، وكوروفي يار، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت أكثر من 150 عسكري، و12 سيارة، وخمسة مستودعات للذخيرة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، عززت مواقعها، في مناطق مسؤوليتها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 295 عسكرياً ودمرت عدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن " وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء محمول جواً وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي حرس وطني، في مناطق بلدات، بيليتسكويه وغريشينو وغوليفو ودوبروبولي ونوفي دونباس وسيرغييفكا وتوريتسكويه وشيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا ونوفوبودغورودنويه ورايبولي، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، تواصل التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات تجمع قوات ’فوستوك’ التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف
https://sarabic.ae/20260210/إعلام-أوكرانيا-تسعى-لشراء-250-مقاتلة-أوروبية-بقيمة-595-مليار-دولار-1110201772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_79498ed010dd3a835f717ef73262796a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه
09:15 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 10.02.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتجاوز 150 عسكريا.
وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة، "سيطرت وحدات تجمع ’زاباد’ على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدة كوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا، وإيليتشوفكا، وكوروفي يار، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت أكثر من 150 عسكري، و12 سيارة، وخمسة مستودعات للذخيرة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، عززت مواقعها، في مناطق مسؤوليتها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 295 عسكرياً ودمرت عدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن " وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء محمول جواً وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي حرس وطني، في مناطق بلدات، بيليتسكويه وغريشينو وغوليفو ودوبروبولي ونوفي دونباس وسيرغييفكا وتوريتسكويه وشيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا ونوفوبودغورودنويه ورايبولي، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، تواصل التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات تجمع قوات ’فوستوك’ التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.