عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه
روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه

09:15 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 10:06 GMT 10.02.2026)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتجاوز 150 عسكريا.
وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة، "سيطرت وحدات تجمع ’زاباد’ على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدة كوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا، وإيليتشوفكا، وكوروفي يار، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت أكثر من 150 عسكري، و12 سيارة، وخمسة مستودعات للذخيرة".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، عززت مواقعها، في مناطق مسؤوليتها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 295 عسكرياً ودمرت عدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن " وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء محمول جواً وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي حرس وطني، في مناطق بلدات، بيليتسكويه وغريشينو وغوليفو ودوبروبولي ونوفي دونباس وسيرغييفكا وتوريتسكويه وشيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا ونوفوبودغورودنويه ورايبولي، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار
04:24 GMT
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، تواصل التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات تجمع قوات ’فوستوك’ التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف
