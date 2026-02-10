https://sarabic.ae/20260210/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-زاليزنيتشنويه-في-مقاطعة-زابوروجيه-1110208474.html

الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه

الجيش الروسي يحرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي حرر بلدة زاليزنيتشنويه في مقاطعة زابوروجيه. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-10T09:15+0000

2026-02-10T09:15+0000

2026-02-10T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086119965_0:162:3071:1889_1920x0_80_0_0_8aa0e05234991c0cbac630742aaff34e.jpg

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات تجمع "زاباد" (الغرب) سيطرت على مواقع أكثر أهمية وكبدت القوات الأوكرانية خسائر تتجاوز 150 عسكريا.وجاء في التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة، "سيطرت وحدات تجمع ’زاباد’ على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني، وذلك في محيط بلدة كوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا، وإيليتشوفكا، وكوروفي يار، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووأشارت الوزارة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية "بلغت أكثر من 150 عسكري، و12 سيارة، وخمسة مستودعات للذخيرة".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) الروسية، عززت مواقعها، في مناطق مسؤوليتها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 295 عسكرياً ودمرت عدداً من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن " وحدات تجمع قوات "تسينتر" (المركز) عززت مواقعها واستهدفت أفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين ولواء محمول جواً وفوجين هجوميين، من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي حرس وطني، في مناطق بلدات، بيليتسكويه وغريشينو وغوليفو ودوبروبولي ونوفي دونباس وسيرغييفكا وتوريتسكويه وشيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافلوفكا ونوفوبودغورودنويه ورايبولي، في مقاطعة دنيبروبتروفسك".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، تواصل التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "تواصل وحدات تجمع قوات ’فوستوك’ التقدم بعمق دفاعات العدو، وحررت بلدة زاليزنيتشنوي في مقاطعة زابوروجيا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري روسي لـ"سبوتنيك": تدمير مجموعات أوكرانية أثناء هجومها على مقاطعتي سومي وخاركوف

https://sarabic.ae/20260210/إعلام-أوكرانيا-تسعى-لشراء-250-مقاتلة-أوروبية-بقيمة-595-مليار-دولار-1110201772.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا