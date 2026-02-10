إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار
إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار
كشفت شبكة "ديفينس إكسبرس" الأوكرانية، أن أوكرانيا تعتزم شراء 150 مقاتلة سويدية من طراز غريبن و100 مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة إجمالية تقارب 50 مليار يورو (59,5 مليار دولار).
وأوضحت أن السعر الأخير للمقاتلات غريبن يمكن استخلاصه من البيانات التي كشفت عنها هيئة المراجعة الحكومية الكولومبية، حيث بلغ سعر الطائرة الواحدة عام 2025 مبلغ 184,4 مليون يورو، ما يعني أن تكلفة المقاتلات الـ150 التي تعتزم كييف شراءها ستصل إلى 27,66 مليار يورو.كما استقت الشبكة سعر مقاتلات رافال من عقد الشركة المصنعة مع صربيا عام 2025، حيث اشترت بلغراد 12 مقاتلة بسعر 225 مليون يورو للطائرة الواحدة، مشيرة يوم الاثنين، إلى أن تكلفة المقاتلات الـ100 المزمع شراؤها ستثقل كاهل الميزانية الأوكرانية المتعثرة بمبلغ 22,5 مليار يورو.وأضاف التقرير أن السعر النهائي للطائرات قد يرتفع أكثر بسبب فترة التسليم التي تمتد لعشر سنوات والتضخم، موضحًا أن أوكرانيا ستضطر بعد شراء الطائرات إلى إنفاق نحو 2,5 مليار يورو سنويًا على صيانة الأسطول وتحديثه.
كشفت شبكة "ديفينس إكسبرس" الأوكرانية، أن أوكرانيا تعتزم شراء 150 مقاتلة سويدية من طراز غريبن و100 مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة إجمالية تقارب 50 مليار يورو (59,5 مليار دولار).
وأوضحت أن السعر الأخير للمقاتلات غريبن يمكن استخلاصه من البيانات التي كشفت عنها هيئة المراجعة الحكومية الكولومبية، حيث بلغ سعر الطائرة الواحدة عام 2025 مبلغ 184,4 مليون يورو، ما يعني أن تكلفة المقاتلات الـ150 التي تعتزم كييف شراءها ستصل إلى 27,66 مليار يورو.
كما استقت الشبكة سعر مقاتلات رافال من عقد الشركة المصنعة مع صربيا عام 2025، حيث اشترت بلغراد 12 مقاتلة بسعر 225 مليون يورو للطائرة الواحدة، مشيرة يوم الاثنين، إلى أن تكلفة المقاتلات الـ100 المزمع شراؤها ستثقل كاهل الميزانية الأوكرانية المتعثرة بمبلغ 22,5 مليار يورو.
وأضاف التقرير أن السعر النهائي للطائرات قد يرتفع أكثر بسبب فترة التسليم التي تمتد لعشر سنوات والتضخم، موضحًا أن أوكرانيا ستضطر بعد شراء الطائرات إلى إنفاق نحو 2,5 مليار يورو سنويًا على صيانة الأسطول وتحديثه.
