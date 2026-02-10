https://sarabic.ae/20260210/إعلام-أوكرانيا-تسعى-لشراء-250-مقاتلة-أوروبية-بقيمة-595-مليار-دولار-1110201772.html
إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار
إعلام: أوكرانيا تسعى لشراء 250 مقاتلة أوروبية بقيمة 59.5 مليار دولار
كشفت شبكة "ديفينس إكسبرس" الأوكرانية، أن أوكرانيا تعتزم شراء 150 مقاتلة سويدية من طراز غريبن و100 مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة إجمالية تقارب 50 مليار... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
كشفت شبكة "ديفينس إكسبرس" الأوكرانية، أن أوكرانيا تعتزم شراء 150 مقاتلة سويدية من طراز غريبن و100 مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة إجمالية تقارب 50 مليار يورو (59,5 مليار دولار).
وأوضحت أن السعر الأخير للمقاتلات غريبن يمكن استخلاصه من البيانات التي كشفت عنها هيئة المراجعة الحكومية الكولومبية، حيث بلغ سعر الطائرة الواحدة عام 2025 مبلغ 184,4 مليون يورو، ما يعني أن تكلفة المقاتلات الـ150 التي تعتزم كييف شراءها ستصل إلى 27,66 مليار يورو.
كما استقت الشبكة سعر مقاتلات رافال من عقد الشركة المصنعة مع صربيا عام 2025، حيث اشترت بلغراد 12 مقاتلة بسعر 225
مليون يورو للطائرة الواحدة، مشيرة يوم الاثنين، إلى أن تكلفة المقاتلات الـ100 المزمع شراؤها ستثقل كاهل الميزانية الأوكرانية المتعثرة بمبلغ 22,5 مليار يورو.
وأضاف التقرير أن السعر النهائي للطائرات قد يرتفع أكثر بسبب فترة التسليم
التي تمتد لعشر سنوات والتضخم، موضحًا أن أوكرانيا ستضطر بعد شراء الطائرات إلى إنفاق نحو 2,5 مليار يورو سنويًا على صيانة الأسطول وتحديثه.