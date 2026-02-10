https://sarabic.ae/20260210/الرئيس-الكولومبي-نجوت-من-محاولة-اغتيال-استهدفت-مروحيتي-هذا-الأسبوع-1110233843.html

الرئيس الكولومبي: نجوت من محاولة اغتيال استهدفت مروحيتي هذا الأسبوع

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، إنه نجا من محاولة اغتيال قبل ساعات، وذلك بعد أشهر من التحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل مهربي مخدرات لاستهدافه. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح بيترو أن مروحيته لم تتمكن، مساء الاثنين، من الهبوط في وجهتها على ساحل البحر الكاريبي، بسبب مخاوف من أن أشخاصًا غير محددين "كانوا ينوون إطلاق النار عليها".وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نُقل على الهواء مباشرة:"اتجهنا نحو عرض البحر لمدة أربع ساعات، ووصلتُ إلى مكان لم يكن من المفترض أن نصل إليه، هربًا من القتل".وجاءت تصريحات بيترو في ظل تصاعد أعمال العنف قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، في بلد يعاني منذ عقود من صراعات بين جماعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك حركات تمرد.وبيّن الرئيس الكولومبي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية، أن شبكة من مهربي المخدرات تسعى لاغتياله منذ توليه منصبه في أغسطس/آب 2022.وبحسب روايته، فإن المخطط المزعوم يشمل زعماء مخدرات وأمراء حرب، من بينهم إيفان مورديسكو، الذي يقود أكبر فصيل منشق عن حركة "فارك" بعد توقيعها اتفاق السلام ونزع سلاحها عام 2016.وتضم كولومبيا سجلًا طويلًا من القادة اليساريين، بمن فيهم مرشحون للرئاسة، الذين اغتيلوا على مر السنين. وكان بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، قد أعلن أيضًا عن محاولة اغتيال أخرى استهدفت حياته في عام 2024.

