الرئيس الكولومبي: نجوت من محاولة اغتيال استهدفت مروحيتي هذا الأسبوع

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الكولومبي: نجوت من محاولة اغتيال استهدفت مروحيتي هذا الأسبوع
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، إنه نجا من محاولة اغتيال قبل ساعات، وذلك بعد أشهر من التحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل مهربي مخدرات لاستهدافه.
وأوضح بيترو أن مروحيته لم تتمكن، مساء الاثنين، من الهبوط في وجهتها على ساحل البحر الكاريبي، بسبب مخاوف من أن أشخاصًا غير محددين "كانوا ينوون إطلاق النار عليها".وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نُقل على الهواء مباشرة:"اتجهنا نحو عرض البحر لمدة أربع ساعات، ووصلتُ إلى مكان لم يكن من المفترض أن نصل إليه، هربًا من القتل".وجاءت تصريحات بيترو في ظل تصاعد أعمال العنف قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، في بلد يعاني منذ عقود من صراعات بين جماعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك حركات تمرد.وبيّن الرئيس الكولومبي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية، أن شبكة من مهربي المخدرات تسعى لاغتياله منذ توليه منصبه في أغسطس/آب 2022.وبحسب روايته، فإن المخطط المزعوم يشمل زعماء مخدرات وأمراء حرب، من بينهم إيفان مورديسكو، الذي يقود أكبر فصيل منشق عن حركة "فارك" بعد توقيعها اتفاق السلام ونزع سلاحها عام 2016.وتضم كولومبيا سجلًا طويلًا من القادة اليساريين، بمن فيهم مرشحون للرئاسة، الذين اغتيلوا على مر السنين. وكان بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، قد أعلن أيضًا عن محاولة اغتيال أخرى استهدفت حياته في عام 2024.
الرئيس الكولومبي: نجوت من محاولة اغتيال استهدفت مروحيتي هذا الأسبوع

22:59 GMT 10.02.2026
قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، إنه نجا من محاولة اغتيال قبل ساعات، وذلك بعد أشهر من التحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل مهربي مخدرات لاستهدافه.
وأوضح بيترو أن مروحيته لم تتمكن، مساء الاثنين، من الهبوط في وجهتها على ساحل البحر الكاريبي، بسبب مخاوف من أن أشخاصًا غير محددين "كانوا ينوون إطلاق النار عليها".
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الرئيس الكولومبي يعلن توجهه إلى واشنطن لـ"وقف الحرب العالمية"
9 يناير, 23:53 GMT
وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء نُقل على الهواء مباشرة:"اتجهنا نحو عرض البحر لمدة أربع ساعات، ووصلتُ إلى مكان لم يكن من المفترض أن نصل إليه، هربًا من القتل".
وجاءت تصريحات بيترو في ظل تصاعد أعمال العنف قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، في بلد يعاني منذ عقود من صراعات بين جماعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك حركات تمرد.
وبيّن الرئيس الكولومبي، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية، أن شبكة من مهربي المخدرات تسعى لاغتياله منذ توليه منصبه في أغسطس/آب 2022.
وبحسب روايته، فإن المخطط المزعوم يشمل زعماء مخدرات وأمراء حرب، من بينهم إيفان مورديسكو، الذي يقود أكبر فصيل منشق عن حركة "فارك" بعد توقيعها اتفاق السلام ونزع سلاحها عام 2016.
وتضم كولومبيا سجلًا طويلًا من القادة اليساريين، بمن فيهم مرشحون للرئاسة، الذين اغتيلوا على مر السنين. وكان بيترو، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، قد أعلن أيضًا عن محاولة اغتيال أخرى استهدفت حياته في عام 2024.
