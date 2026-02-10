https://sarabic.ae/20260210/المؤسسة-الليبية-للصحافة-الاستقصائية-تنظم-ملتقى-حول-واقع-صحافة-حقوق-الإنسان-في-ليبيا-1110229744.html
المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية تنظم ملتقى حول واقع صحافة حقوق الإنسان في ليبيا
المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية تنظم ملتقى حول واقع صحافة حقوق الإنسان في ليبيا
أقامت المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، بالعاصمة الليبية طرابلس، ملتقى للصحفيين خُصّص لمناقشة واقع صحافة حقوق الإنسان في ليبيا. 10.02.2026
وتناول الملتقى جملة من القضايا المرتبطة بحرية التعبير، وضمان حق الصحفيين في ممارسة عملهم المهني في مجال حقوق الإنسان، في ظل التحديات القانونية والأمنية التي تواجه هذا النوع من الصحافة.وفي تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، قال جلال عثمان، رئيس المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، إن "الملتقى الذي أُقيم اليوم يأتي في إطار التشبيك ودعم الصحفيين العاملين في قضايا حقوق الإنسان، إلى جانب ملفات مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب".وأوضح عثمان أن الملتقى شهد حضور صحفيين، إلى جانب ممثلين عن عدد من المؤسسات ذات العلاقة، من بينها مكتب الحريات العامة وحقوق الإنسان.وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو إيجاد شراكات فعّالة بين الصحفيين وهذه الجهات، بما يسهم في تسهيل الحصول على المعلومات وتعزيز التعاون المؤسسي. وأضاف أن المؤسسة تعمل على إعداد أدلة إرشادية متخصصة تُعنى بالتغطية المهنية والنزيهة لقضايا غسيل الأموال والفساد والإرهاب، بما يدعم جودة العمل الصحفي ويرسخ معايير الصحافة الاستقصائية.واختتم عثمان تصريحه بالتأكيد على أن هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة وكبيرة للصحفيين في ليبيا، لتطوير أدواتهم المهنية وتعزيز دورهم في خدمة قضايا حقوق الإنسان والمصلحة العامة.
