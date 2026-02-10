وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/وزير-حقوق-الإنسان-العراقي-الأسبق-الغرب-يتبع-ازدواجية-المعايير-تجاه-المواطن-العربي-1110220231.html
وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي
وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي
سبوتنيك عربي
أكد بختيار أمين، وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق، على ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، محذرا من أن هذه الظاهرة تهدد... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T14:31+0000
2026-02-10T14:48+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مؤتمر فالداي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110218858_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_c76c5eb5767003f13c57e8cc4a6ea01d.jpg
وقال أمين في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "فالداي" الدولي المنعقد في موسكو: "هناك كيل بمكيالين وازدواجية بالمعايير، وهذه ظاهرة عالمية في منطقتنا وفي الغرب أيضا".وأضاف أن "المجازر التي تحدث ضد الأقليات في الشرق الأوسط، مثل العلويين والدروز والكرد، غالبا ما تمر دون تحرك شعبي أو دولي، مقارنة بالمجازر الأخرى التي تحظى بردود فعل أوسع".وانطلقت فعاليات "منتدى فالداي"، يوم أمس الإثنين، في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية. ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.
https://sarabic.ae/20260210/روساتوم-شراكة-استراتيجية-مع-السعودية-في-الطاقة-النووية-والتقنيات-الحديثة-1110218142.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110218858_95:0:991:672_1920x0_80_0_0_c8e8eae38833e57b0da9bfe90c80cedd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مؤتمر فالداي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مؤتمر فالداي

وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي

14:31 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 14:48 GMT 10.02.2026)
© Sputnikبختيار أمين وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق
بختيار أمين وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكد بختيار أمين، وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق، على ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، محذرا من أن هذه الظاهرة تهدد الثقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وقال أمين في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "فالداي" الدولي المنعقد في موسكو: "هناك كيل بمكيالين وازدواجية بالمعايير، وهذه ظاهرة عالمية في منطقتنا وفي الغرب أيضا".
وأضاف أن "المجازر التي تحدث ضد الأقليات في الشرق الأوسط، مثل العلويين والدروز والكرد، غالبا ما تمر دون تحرك شعبي أو دولي، مقارنة بالمجازر الأخرى التي تحظى بردود فعل أوسع".

وأوضح أن الغرب نفسه يتبع معايير مزدوجة، حيث يدافع عن حقوق الإنسان فقط حين تتوافق مع مصالحه، بينما يغض الطرف عن الانتهاكات في مناطق أخرى، معتبرا أن هذا التوجه أدى إلى تراجع كبير في الثقة بالمنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية.

إيغور بالامارتشوك، مدير روساتوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
"روساتوم": شراكة استراتيجية مع السعودية في الطاقة النووية والتقنيات الحديثة
13:29 GMT
وانطلقت فعاليات "منتدى فالداي"، يوم أمس الإثنين، في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية.

ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.

ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала