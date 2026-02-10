https://sarabic.ae/20260210/وزير-حقوق-الإنسان-العراقي-الأسبق-الغرب-يتبع-ازدواجية-المعايير-تجاه-المواطن-العربي-1110220231.html
وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي
وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي
أكد بختيار أمين، وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق، على ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، محذرا من أن هذه الظاهرة تهدد...
2026-02-10T14:31+0000
2026-02-10T14:31+0000
2026-02-10T14:48+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0a/1110218858_0:0:1196:672_1920x0_80_0_0_c76c5eb5767003f13c57e8cc4a6ea01d.jpg
وقال أمين في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "فالداي" الدولي المنعقد في موسكو: "هناك كيل بمكيالين وازدواجية بالمعايير، وهذه ظاهرة عالمية في منطقتنا وفي الغرب أيضا".وأضاف أن "المجازر التي تحدث ضد الأقليات في الشرق الأوسط، مثل العلويين والدروز والكرد، غالبا ما تمر دون تحرك شعبي أو دولي، مقارنة بالمجازر الأخرى التي تحظى بردود فعل أوسع".وانطلقت فعاليات "منتدى فالداي"، يوم أمس الإثنين، في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية. ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.
https://sarabic.ae/20260210/روساتوم-شراكة-استراتيجية-مع-السعودية-في-الطاقة-النووية-والتقنيات-الحديثة-1110218142.html
وزير حقوق الإنسان العراقي الأسبق: الغرب يتبع ازدواجية المعايير تجاه المواطن العربي
14:31 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 14:48 GMT 10.02.2026)
حصري
أكد بختيار أمين، وزير حقوق الإنسان الأسبق في العراق، على ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، محذرا من أن هذه الظاهرة تهدد الثقة بالقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وقال أمين في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى "فالداي" الدولي المنعقد في موسكو: "هناك كيل بمكيالين وازدواجية بالمعايير، وهذه ظاهرة عالمية في منطقتنا وفي الغرب أيضا".
وأضاف أن "المجازر التي تحدث ضد الأقليات في الشرق الأوسط، مثل العلويين والدروز والكرد، غالبا ما تمر دون تحرك شعبي أو دولي، مقارنة بالمجازر الأخرى التي تحظى بردود فعل أوسع".
وأوضح أن الغرب نفسه يتبع معايير مزدوجة، حيث يدافع عن حقوق الإنسان فقط حين تتوافق مع مصالحه، بينما يغض الطرف عن الانتهاكات في مناطق أخرى، معتبرا أن هذا التوجه أدى إلى تراجع كبير في الثقة بالمنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية.
وانطلقت فعاليات "منتدى فالداي"، يوم أمس الإثنين، في موسكو، لبحث مواضيع استقرار الشرق الأوسط والدورين الروسي والصيني في إحلال السلام في المنطقة العربية.
ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.
ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.
ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار
" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.