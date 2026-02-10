https://sarabic.ae/20260210/روساتوم-شراكة-استراتيجية-مع-السعودية-في-الطاقة-النووية-والتقنيات-الحديثة-1110218142.html

"روساتوم": شراكة استراتيجية مع السعودية في الطاقة النووية والتقنيات الحديثة

وقال بالامارتشوك في حوار خاص مع "سبوتنيك" على هامش منتدى "فالداي" الدولي في موسكو: "تشارك الشركة الحكومية الروسية "روساتوم" في الفعالية المقامة في الرياض، يشرفنا حقا المشاركة في هذا الحدث، نحن لا نقدم لشركائنا في المملكة العربية السعودية مجرد توريد معدات أو حلول تكنولوجية فقط، بل نقدم شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على أساس تقنياتنا وإنجازاتنا".وتابع: "نحن شركة تمتلك خبرة تزيد عن 80 عاما في هذا القطاع ونعمل في أكثر من 60 دولة، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يمنحنا إياها شركاؤنا".وأضاف: "نحن نقدم حلولا في مجال التقنيات المضافة، وفي مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وفي مجال أنظمة، تخزين الطاقة، واللوجستيات، والطب، وغير ذلك، ونحن نؤمن بأن جميع حلولنا ستشكل أساسا متينا للنجاح في تحقيق الأهداف التي تضعها المملكة العربية السعودية لنفسها ضمن برنامج "رؤية 2030".ويشارك في المنتدى الذي ينظمه "نادي فالداي الدولي للحوار" معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تحت عنوان: "الاستمرارية والابتكار: الشرق الأوسط على خلفية انهيار النظام العالمي، أكثر من 50 خبيرًا وشخصية سياسية مرموقة من 14 دولة، أبرزها: فلسطين، ومصر، والإمارات، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، والجزائر، بالإضافة إلى تركيا وباكستان ودول أوروبية.ويعد هذا الحدث، الذي انطلق لأول مرة من عمان عام 2009، بمثابة "سجل حي" للتحولات الكبرى في الشرق الأوسط، بدءاً من الغزو الأمريكي للعراق وصولاً إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران والعمليات العسكرية في قطاع غزة.ستركز الجلسات على كيفية موازنة دول المنطقة بين "الاستمرارية" في سياساتها و"الابتكار" لمواجهة تصدع النظام العالمي القديم، وبحث فرص التسوية السلمية للأزمات المزمنة في سوريا واليمن وفلسطين.

