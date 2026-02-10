باحث: الأوروبيون يحاولون كسب الوقت عبر المطالبة بوقف إطلاق النار لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
https://sarabic.ae/20260210/باحث-الأوروبيون-يحاولون-كسب-الوقت-عبر-المطالبة-بوقف-إطلاق-النار-لإمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-1110204671.html
باحث: الأوروبيون يحاولون كسب الوقت عبر المطالبة بوقف إطلاق النار لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
سبوتنيك عربي
وأضاف مرتضى في حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا هو عند الدولة العميقة في أمريكا التي لديها أهدافا استراتيجية هي استنزاف روسيا أطول فترة ممكنة".وردا على سؤال حول دور الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي ومحاولة اغتيال أليكسييف في عرقلة مسار التسوية في أوكرانيا، قال مرتضى إن "هذه المحاولة دليل على المزيد من المعطيات والأدلة على تورط الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة إلى جانب زيلينسكي، كاشفًا أن "الأوروبيين يحاولون أن يسلكوا طريق العقوبات القصوى مع روسيا من خلال منع أي جهة من شراء البترول والغاز الروسي في محاولة لخنق موسكو، وقطع الإمدادات عنها، ولكن روسيا تجد دائماً الطرق التي تتفادى فيها مثل هذا الحصار الظالم".كذلك علّق مرتضى على كلام لافروف المتعلق بالوساطة العمانية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا إن "روسيا تلعب دورا في هذا المجال وتسعى للتوصل إلى اتفاق تتفادى فيه إيران الحرب وممكن أن تصل إلى إيجاد اتفاق حول الملف النووي"، كاشفا عن "مسارين تعمل عليهما روسيا في هذا المجال، الأول: محاولة إظهار موقف متضامن أو موقف متفهم للموقف الإيراني، والمسار الثاني هو ما يربط روسيا مع إيران من علاقات وإمكانية "المونة" على إيران بتقديم بعض التنازلات التي لا تمس سيادتها واستقرارها لتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الدور الروسي في إمكانية الضغط على إسرائيل لوقف التدخلات الأمنية الداخلية في إيران"، مؤكدا أن "الرئيس بوتين يستطيع أن يؤثر على نتنياهو في هذا المجال".
باحث: الأوروبيون يحاولون كسب الوقت عبر المطالبة بوقف إطلاق النار لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي في كراسنوأرميسك المحررة في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
علق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، والأستاذ يوسف مرتضى، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" الدولي للحوار، معتبرًا أن "خلاصة مفاوضات أبوظبي كانت تبادل الأسرى".
وأضاف مرتضى في حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا هو عند الدولة العميقة في أمريكا التي لديها أهدافا استراتيجية هي استنزاف روسيا أطول فترة ممكنة".

مرتضى أكد أن من "يصر على تعطيل مسار التوافق والوصول إلى حل بين روسيا وأوكرانيا، هي المجموعة الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وبولندا وبريطانيا وكذلك فرنسا، فهم يرون أنه ممكن كسب الوقت عبر طرح فكرة وقف إطلاق النار شهرين أو أكثر من أجل إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة واستكمال الصراع مع روسيا"، موضحًا أن "روسيا تهتم بأمرين اليوم أولا استمرار المفاوضات، وثانيا: حسم المعركة على الأرض".

وردا على سؤال حول دور الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي ومحاولة اغتيال أليكسييف في عرقلة مسار التسوية في أوكرانيا، قال مرتضى إن "هذه المحاولة دليل على المزيد من المعطيات والأدلة على تورط الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة إلى جانب زيلينسكي، كاشفًا أن "الأوروبيين يحاولون أن يسلكوا طريق العقوبات القصوى مع روسيا من خلال منع أي جهة من شراء البترول والغاز الروسي في محاولة لخنق موسكو، وقطع الإمدادات عنها، ولكن روسيا تجد دائماً الطرق التي تتفادى فيها مثل هذا الحصار الظالم".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ماكرون: عرضت على العديد من زملائي الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا
07:30 GMT
وعن أسباب جنوح القادة الأوروبيين والحديث عن ضرورة فتح قنوات اتصال مع موسكو، رأى أن "الأوروبيين يناورون في هذا المجال وهم مضغوطون، فالحصار الذي فرضوه على روسيا تحول حصاراً على أوروبا"، معتبرا أنهم "يناورون والحديث عن عودة التواصل مع روسيا، محاولات لإلهاء روسيا وتطمينها، لكنهم في الوقت نفسه يعملون لتكبير ميزانية الدفاع وإنتاج الأسلحة لمتابعة الصراع ضد روسيا".
كذلك علّق مرتضى على كلام لافروف المتعلق بالوساطة العمانية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا إن "روسيا تلعب دورا في هذا المجال وتسعى للتوصل إلى اتفاق تتفادى فيه إيران الحرب وممكن أن تصل إلى إيجاد اتفاق حول الملف النووي"، كاشفا عن "مسارين تعمل عليهما روسيا في هذا المجال، الأول: محاولة إظهار موقف متضامن أو موقف متفهم للموقف الإيراني، والمسار الثاني هو ما يربط روسيا مع إيران من علاقات وإمكانية "المونة" على إيران بتقديم بعض التنازلات التي لا تمس سيادتها واستقرارها لتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الدور الروسي في إمكانية الضغط على إسرائيل لوقف التدخلات الأمنية الداخلية في إيران"، مؤكدا أن "الرئيس بوتين يستطيع أن يؤثر على نتنياهو في هذا المجال".
