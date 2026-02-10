https://sarabic.ae/20260210/باحث-الأوروبيون-يحاولون-كسب-الوقت-عبر-المطالبة-بوقف-إطلاق-النار-لإمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-1110204671.html

باحث: الأوروبيون يحاولون كسب الوقت عبر المطالبة بوقف إطلاق النار لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

باحث: الأوروبيون يحاولون كسب الوقت عبر المطالبة بوقف إطلاق النار لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

علق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، والأستاذ يوسف مرتضى، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي" الدولي... 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف مرتضى في حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "موضوع إنهاء الصراع في أوكرانيا هو عند الدولة العميقة في أمريكا التي لديها أهدافا استراتيجية هي استنزاف روسيا أطول فترة ممكنة".وردا على سؤال حول دور الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي ومحاولة اغتيال أليكسييف في عرقلة مسار التسوية في أوكرانيا، قال مرتضى إن "هذه المحاولة دليل على المزيد من المعطيات والأدلة على تورط الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة إلى جانب زيلينسكي، كاشفًا أن "الأوروبيين يحاولون أن يسلكوا طريق العقوبات القصوى مع روسيا من خلال منع أي جهة من شراء البترول والغاز الروسي في محاولة لخنق موسكو، وقطع الإمدادات عنها، ولكن روسيا تجد دائماً الطرق التي تتفادى فيها مثل هذا الحصار الظالم".كذلك علّق مرتضى على كلام لافروف المتعلق بالوساطة العمانية في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قائلا إن "روسيا تلعب دورا في هذا المجال وتسعى للتوصل إلى اتفاق تتفادى فيه إيران الحرب وممكن أن تصل إلى إيجاد اتفاق حول الملف النووي"، كاشفا عن "مسارين تعمل عليهما روسيا في هذا المجال، الأول: محاولة إظهار موقف متضامن أو موقف متفهم للموقف الإيراني، والمسار الثاني هو ما يربط روسيا مع إيران من علاقات وإمكانية "المونة" على إيران بتقديم بعض التنازلات التي لا تمس سيادتها واستقرارها لتسهيل المفاوضات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الدور الروسي في إمكانية الضغط على إسرائيل لوقف التدخلات الأمنية الداخلية في إيران"، مؤكدا أن "الرئيس بوتين يستطيع أن يؤثر على نتنياهو في هذا المجال".

