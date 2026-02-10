https://sarabic.ae/20260210/بوتين-تعزيز-العلاقات-مع-جيران-روسيا-ودعم-التكامل-الأوراسي-يمثلان-أولوية-للدبلوماسية-الروسية---عاجل-1110202906.html
بوتين: تعزيز العلاقات مع جيران روسيا ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية
وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، موظفي وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة عيد "يوم الدبلوماسي الروسي".وجاء في برقية التهنئة، على موقع الكرملين الإلكتروني: "العاملون وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية، الأصدقاء الأعزاء! تقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيدكم المهني - يوم العامل الدبلوماسي. الصفحات المجيدة في تاريخ وزارة الخارجية الروسية ليست قليلة.. لطالما خدم دبلوماسيونا الوطن بكل كرامة وشرف، مُظهرين وطنيةً صادقة وإخلاصا للواجب وشجاعة مدنية وكفاءة مهنية عالية".وجاء في برقية التهنئة أيضا: "من الضروري استغلال جميع الفرص وأدوات السياسة الخارجية باستمرار وبشكل كامل لضمان الأمن القومي لروسيا بشكل موثوق، والدفاع عن مصالحها المشروعة، وتهيئة الظروف المواتية للتنمية الشاملة والمطّردة للبلاد".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".
06:13 GMT 10.02.2026 (تم التحديث: 06:36 GMT 10.02.2026)
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تعزيز العلاقات مع جيران روسيا ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية.
وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، موظفي وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة عيد "يوم الدبلوماسي الروسي".
وجاء في برقية التهنئة، على موقع الكرملين الإلكتروني: "العاملون وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية، الأصدقاء الأعزاء! تقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيدكم المهني - يوم العامل الدبلوماسي. الصفحات المجيدة في تاريخ وزارة الخارجية الروسية ليست قليلة.. لطالما خدم دبلوماسيونا الوطن بكل كرامة وشرف، مُظهرين وطنيةً صادقة وإخلاصا للواجب وشجاعة مدنية وكفاءة مهنية عالية".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الضروري الاستمرار في استخدام جميع الإمكانيات المتاحة للدفاع عن المصالح المشروعة لروسيا وتهيئة الظروف اللازمة للتطور المطرد.
وجاء في برقية التهنئة أيضا: "من الضروري استغلال جميع الفرص وأدوات السياسة الخارجية باستمرار وبشكل كامل لضمان الأمن القومي لروسيا بشكل موثوق، والدفاع عن مصالحها المشروعة، وتهيئة الظروف المواتية للتنمية الشاملة والمطّردة للبلاد".
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.
وقال لافروف في رسالة فيديو بمناسبة يوم الدبلوماسي الروسي، الذي يحتفل به في 10 فبراير/شباط من كل عام: "أصدقائي الأعزاء، نحتفل اليوم بعيدنا المهني - يوم الدبلوماسي. أود أن أهنئ جميع الدبلوماسيين الروس، العاملين في المكتب المركزي للوزارة ومكاتبها التمثيلية الإقليمية، والعاملين في الخارج".
وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".