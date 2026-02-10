https://sarabic.ae/20260210/بوتين-تعزيز-العلاقات-مع-جيران-روسيا-ودعم-التكامل-الأوراسي-يمثلان-أولوية-للدبلوماسية-الروسية---عاجل-1110202906.html

بوتين: تعزيز العلاقات مع جيران روسيا ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تعزيز العلاقات مع جيران روسيا ودعم التكامل الأوراسي يمثلان أولوية للدبلوماسية الروسية. 10.02.2026, سبوتنيك عربي

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، موظفي وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة عيد "يوم الدبلوماسي الروسي".وجاء في برقية التهنئة، على موقع الكرملين الإلكتروني: "العاملون وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية، الأصدقاء الأعزاء! تقبلوا التهاني القلبية بمناسبة عيدكم المهني - يوم العامل الدبلوماسي. الصفحات المجيدة في تاريخ وزارة الخارجية الروسية ليست قليلة.. لطالما خدم دبلوماسيونا الوطن بكل كرامة وشرف، مُظهرين وطنيةً صادقة وإخلاصا للواجب وشجاعة مدنية وكفاءة مهنية عالية".وجاء في برقية التهنئة أيضا: "من الضروري استغلال جميع الفرص وأدوات السياسة الخارجية باستمرار وبشكل كامل لضمان الأمن القومي لروسيا بشكل موثوق، والدفاع عن مصالحها المشروعة، وتهيئة الظروف المواتية للتنمية الشاملة والمطّردة للبلاد".وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الدبلوماسية الروسية تواصل أداء دورها في حماية المصالح الوطنية وتهيئة الظروف الخارجية الآمنة للتنمية الداخلية، مشددا على تمسك موسكو بقيمها التاريخية وسعيها إلى ترسيخ نظام دولي عادل ومتعدد الأقطاب.وتابع: "يمتد تاريخ الدبلوماسية الروسية عبر قرون، متتبعا مراحل ترسيخ الدولة الروسية. تتغير العصور، لكن قيمنا الروحية والأخلاقية تبقى راسخة. وتشمل هذه القيم، قبل كل شيء، حبا صادقا وفعالا ونكران الذات للوطن، والتزاما ثابتا بمبادئ الحق والعدل".

روسيا, العالم, فلاديمير بوتين