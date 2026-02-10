https://sarabic.ae/20260210/برلمانية-أمريكية-العلاقات-بين-واشنطن-وموسكو-قد-تعود-إلى-سابق-عهدها-خلال-السنوات-الثلاث-المقبلة-1110202678.html

برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة

برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة

صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات الأمريكية الروسية قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن...

وحضرت باولينا لونا حفل استقبال فاخر بمناسبة يوم الدبلوماسيين في السفارة الروسية.وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "ريا نوفوستي": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".وأوضحت باولينا لونا سبب وجودها في السفارة الروسية قائلةً: "المسؤولون المنتخبون الذين يروجون للحرب بدلاً من السلام هم أشخاص مضطربون نفسياً. أنا لستُ منهم، ولهذا السبب أنا هنا".وكشف السفير الروسي في واشنطن، ألكسندر دارتشييف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلّفا دبلوماسييهما بجعل العلاقات الروسية الأمريكية "عظيمة مجددًا".وصرّح دارتشييف خلال حفل أُقيم بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي قائلًا: "أؤكد بمسؤولية أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين يخدمون بلديهما بمهنية عالية ويضعون الدبلوماسية في المقام الأول".كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال مطلع الشهر الجاري، أن عبارة "روح أنكوريج" المتداولة إعلاميا، تعبّر عن مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا قبل نحو ستة أشهر.

