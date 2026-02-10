عربي
برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة
برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة
برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة
سبوتنيك عربي
صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات الأمريكية الروسية قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
برلمانية أمريكية: العلاقات بين واشنطن وموسكو قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة

05:44 GMT 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت عضوة الكونغرس الأمريكي، آنا باولينا لونا، اليوم الثلاثاء، بأن العلاقات الأمريكية الروسية قد تعود إلى سابق عهدها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدة أن واشنطن تتطلع إلى ذلك.
وحضرت باولينا لونا حفل استقبال فاخر بمناسبة يوم الدبلوماسيين في السفارة الروسية.
وقالت آنا باولينا لونا لوكالة "ريا نوفوستي": "أعتقد أنه كان رائعاً. كان لدينا ممثلون عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية هنا. وكما تعلمون، فقد أوضح الرئيس دونالد ترامب رغبتنا في مواصلة الجهود الدبلوماسية والمشاركة في محادثات السلام (بشأن التسوية الأوكرانية)، والمشاركة في المفاوضات مع جميع الأطراف".

بحسب قولها، فإن "التمسك بآراء حقبة الحرب الباردة القديمة أمرٌ ضار. وأعتقد أن الكثيرين في واشنطن يستفيدون من الحرب، لكنني وزملائي مستعدون للعمل على تطبيع العلاقات مع روسيا، لأن ذلك سيصب في مصلحة العالم والولايات المتحدة".

وأوضحت باولينا لونا سبب وجودها في السفارة الروسية قائلةً: "المسؤولون المنتخبون الذين يروجون للحرب بدلاً من السلام هم أشخاص مضطربون نفسياً. أنا لستُ منهم، ولهذا السبب أنا هنا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: لا يمكننا أن نتحمس لتحركات ترامب حتى يتحقق السلام في أوكرانيا
05:34 GMT
وكشف السفير الروسي في واشنطن، ألكسندر دارتشييف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلّفا دبلوماسييهما بجعل العلاقات الروسية الأمريكية "عظيمة مجددًا".
وصرّح دارتشييف خلال حفل أُقيم بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي قائلًا: "أؤكد بمسؤولية أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين يخدمون بلديهما بمهنية عالية ويضعون الدبلوماسية في المقام الأول".
وأضاف أن "هذا يسمح بتخطي الأزمات والحفاظ على الحس السليم لجعل العلاقات الروسية الأمريكية عظيمة مجددًا. وقد كلّفنا رئيسانا تحديدًا بهذا الأمر".
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قال مطلع الشهر الجاري، أن عبارة "روح أنكوريج" المتداولة إعلاميا، تعبّر عن مجموعة من التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا قبل نحو ستة أشهر.
