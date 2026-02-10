https://sarabic.ae/20260210/رئيس-الجمعية-الوطنية-لن-تجرى-انتخابات-في-فنزويلا-قبل-استقرار-الأوضاع-1110200833.html

رئيس الجمعية الوطنية: لن تجرى انتخابات في فنزويلا قبل استقرار الأوضاع

أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، أن الانتخابات البرلمانية لن تُجرى في فنزويلا في الفترة القريبة، لأن أولوية السلطات تتمثل في تحقيق الاستقرار...

وقال رودريغيز في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه في هذه المرحلة القريبة لن تُجرى انتخابات، لأن من الضروري بلوغ الاستقرار".والشهر الماضي، اعتبر البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه الحديث عن جدول زمني لانتخابات محتملة في فنزويلا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه ومن المبكر جدًا تحديد جدول زمني للانتخابات في فنزويلا".وفي يناير، شنت الولايات المتحدة ضربة عسكرية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة؛ فيما رفض مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة بنيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.وعلى غرار موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي؛ كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإجراءات الأمريكية.

