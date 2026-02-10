رئيس الجمعية الوطنية: لن تجرى انتخابات في فنزويلا قبل استقرار الأوضاع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الجمعية الوطنية: لن تجرى انتخابات في فنزويلا قبل استقرار الأوضاع
وقال رودريغيز في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه في هذه المرحلة القريبة لن تُجرى انتخابات، لأن من الضروري بلوغ الاستقرار".والشهر الماضي، اعتبر البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه الحديث عن جدول زمني لانتخابات محتملة في فنزويلا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه ومن المبكر جدًا تحديد جدول زمني للانتخابات في فنزويلا".وفي يناير، شنت الولايات المتحدة ضربة عسكرية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة؛ فيما رفض مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة بنيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.وعلى غرار موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي؛ كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإجراءات الأمريكية.
رئيس الجمعية الوطنية: لن تجرى انتخابات في فنزويلا قبل استقرار الأوضاع

03:21 GMT 10.02.2026
© Photo / x/@jungeweltمئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا
مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© Photo / x/@jungewelt
تابعنا عبر
أكد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، أن الانتخابات البرلمانية لن تُجرى في فنزويلا في الفترة القريبة، لأن أولوية السلطات تتمثل في تحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال رودريغيز في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه في هذه المرحلة القريبة لن تُجرى انتخابات، لأن من الضروري بلوغ الاستقرار".
وأضاف أنه " إذا توصلنا إلى اتفاق مع جميع قطاعات المعارضة، وإذا تمكّنا من التوافق على جدول انتخابي تقبل به جميع الأطراف، حينئذٍ ستجري الانتخابات، وذلك في سياق تقدّم عملية الاستقرار والتعايش السلمي".
والشهر الماضي، اعتبر البيت الأبيض أنه من السابق لأوانه الحديث عن جدول زمني لانتخابات محتملة في فنزويلا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت خلال مؤتمر صحفي: "من السابق لأوانه ومن المبكر جدًا تحديد جدول زمني للانتخابات في فنزويلا".
وفي يناير، شنت الولايات المتحدة ضربة عسكرية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ
02:17 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة؛ فيما رفض مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة بنيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف.
وعلى غرار موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن الإجراءات الأمريكية تنتهك القانون الدولي؛ كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الإجراءات الأمريكية.
