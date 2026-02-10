https://sarabic.ae/20260210/سفير-بوتين-وترامب-أصدرا-توجيهات-للدبلوماسيين-بإعادة-العلاقات-الثنائية-لسابق-عهدها-1110200420.html
سفير: بوتين وترامب أصدرا توجيهات للدبلوماسيين بإعادة العلاقات الثنائية لسابق عهدها
سفير: بوتين وترامب أصدرا توجيهات للدبلوماسيين بإعادة العلاقات الثنائية لسابق عهدها
كشف السفير الروسي في واشنطن، ألكسندر دارتشييف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب كلّفا دبلوماسييهما بجعل العلاقات الروسية الأمريكية
لقاء بوتين وترامب
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وصرّح دارتشييف خلال حفل أُقيم بمناسبة يوم العامل الدبلوماسي قائلًا: "أؤكد بمسؤولية أن الدبلوماسيين الروس والأمريكيين يخدمون بلديهما بمهنية عالية ويضعون الدبلوماسية في المقام الأول".وأضاف أن "هذا يسمح بتخطي الأزمات والحفاظ على الحس السليم لجعل العلاقات الروسية الأمريكية عظيمة مجددًا. وقد كلّفنا رئيسانا تحديدًا بهذا الأمر".
