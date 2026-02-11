https://sarabic.ae/20260211/إعلام-صيني-الرئيسان-شي-وترامب-يمددان-الهدنة-التجارية-لمدة-عام-1110273662.html
إعلام صيني: الرئيسان شي وترامب يمددان الهدنة التجارية لمدة عام
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة والصين مستعدتان لتمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في كوريا... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
دونالد ترامب
شي
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب التجارية
وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن هذه الخطوة، التي يعتبرها المسؤولون واقعية وقابلة للتحقيق، ستسمح بالتركيز على المكاسب الاقتصادية قصيرة المدى التي أسفرت عنها لقاءات أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك التزامات جديدة من الصين بشأن الشراء.وأوضحت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الصين في 31 مارس/آذار لمدة ثلاثة أيام، إلا أن المواعيد لا تزال قيد النقاش، إذ تدرس بكين التخطيط مع مراعاة عطلة تشينغمينغ في 5 أبريل/نيسان.يذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتمع شي جينبينغ وترامب في قاعدة كيمهاي الجوية في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق تجاري لمدة عام.وشمل الاتفاق خفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 57% إلى 47%، مع تقليل الرسوم على منتجات الفنتانيل من 20% إلى 10%.
