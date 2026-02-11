https://sarabic.ae/20260211/الرئيس-الإندونيسي-يعتزم-المشاركة-في-اجتماع-قادة-مجلس-السلام-بواشنطن-1110265711.html
الرئيس الإندونيسي يعتزم المشاركة في اجتماع قادة "مجلس السلام" بواشنطن
أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو سيشارك في اجتماع قادة "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 شباط/فبراير الجاري في العاصمة واشنطن، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضحت الوزارة لوكالة "سبوتنيك"، أن "مشاركة الرئيس برابوو سوبيانتو تم تأكيدها، وحضور رئيس الدولة يعكس الدور النشط لإندونيسيا منذ تأسيس مجلس السلام”.
وأضافت أن زيارة الرئيس الإندونيسي إلى الولايات المتحدة لن تقتصر على المشاركة في الاجتماع، بل ستشهد كذلك توقيع اتفاق بشأن التعرفة الجمركية المتبادلة بين إندونيسيا والولايات المتحدة.
كما أشارت الوزارة إلى أن إندونيسيا تعتزم خلال الاجتماع "الترويج لمصالح فلسطين”.
وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة أول اجتماع على مستوى القادة لما يعرف بـ"مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، وذلك في 19 فبراير/ شباط الجاري في العاصمة واشنطن، وفق تقارير إعلامية أميركية ومصادر دبلوماسية.
ويهدف الاجتماع إلى جمع قادة الدول المشاركة، إضافة إلى إطلاق مؤتمر مواز لجمع التمويلات المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع بعد نحو عامين من الحرب، وفق موقع "أكسيوس".