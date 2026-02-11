https://sarabic.ae/20260211/الكرملين-من-السابق-لأوانه-مناقشة-التقارير-المزعومة-حول-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا-1110243344.html

الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه التكهن بالتقارير المتعلقة باحتمالية إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر. نحن نتبادل هذه الرسائل بشكل أساسي عبر الصحافة من مصادر معينة. زعم أحد المصادر أن الاستعدادات للانتخابات قد بدأت، لكن مصدراً آخر من الإدارة، من مكتب نظام كييف، نفى ذلك وأكد عدم صحة هذه المعلومات".وقال بيسكوف، للصحفيين وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "مهتمون بمناقشة المسائل الاقتصادية مع الأمريكيين. ونعتقد أن هناك العديد من المواضيع على جدول الأعمال التي قد تكون ذات اهتمام مشترك".وأشار إلى أن روسيا ستستخدم قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة لتوضيح الموقف المتعلق بحظر المشاركة في صفقات النفط الفنزويلية.وأكد بيسكوف، أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تُناقش عمل مجموعة العشرين.وقال بيسكوف: "باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال (الطاقة النووية )، فإن روسيا قادرة على الصمود أمام أعلى مستوى من المنافسة الدولية إذا طالب شركاؤها بمثل هذه المنافسة".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياالاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"

