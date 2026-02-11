الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا
الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا
الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه التكهن بالتقارير المتعلقة باحتمالية إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T09:39+0000
2026-02-11T09:51+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر. نحن نتبادل هذه الرسائل بشكل أساسي عبر الصحافة من مصادر معينة. زعم أحد المصادر أن الاستعدادات للانتخابات قد بدأت، لكن مصدراً آخر من الإدارة، من مكتب نظام كييف، نفى ذلك وأكد عدم صحة هذه المعلومات".وقال بيسكوف، للصحفيين وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "مهتمون بمناقشة المسائل الاقتصادية مع الأمريكيين. ونعتقد أن هناك العديد من المواضيع على جدول الأعمال التي قد تكون ذات اهتمام مشترك".وأشار إلى أن روسيا ستستخدم قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة لتوضيح الموقف المتعلق بحظر المشاركة في صفقات النفط الفنزويلية.وأكد بيسكوف، أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تُناقش عمل مجموعة العشرين.وقال بيسكوف: "باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال (الطاقة النووية )، فإن روسيا قادرة على الصمود أمام أعلى مستوى من المنافسة الدولية إذا طالب شركاؤها بمثل هذه المنافسة".لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانياالاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"
https://sarabic.ae/20260211/إعلام-تحت-ضغط-أمريكي-تستعد-أوكرانيا-للانتخابات-الرئاسية-1110238489.html
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: من السابق لأوانه مناقشة التقارير المزعومة حول إجراء انتخابات في أوكرانيا

09:39 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 09:51 GMT 11.02.2026)
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنه من السابق لأوانه التكهن بالتقارير المتعلقة باحتمالية إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه التكهن بهذا الأمر. نحن نتبادل هذه الرسائل بشكل أساسي عبر الصحافة من مصادر معينة. زعم أحد المصادر أن الاستعدادات للانتخابات قد بدأت، لكن مصدراً آخر من الإدارة، من مكتب نظام كييف، نفى ذلك وأكد عدم صحة هذه المعلومات".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مراقبة تدفقات المعلومات هذه عن كثب، وأخذها في الاعتبار بالطبع، ولكن مع الاستمرار في الاعتماد على المصادر الأولية. وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات من هذا القبيل من مصادر أولية".

وقال بيسكوف، للصحفيين وردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك": "مهتمون بمناقشة المسائل الاقتصادية مع الأمريكيين. ونعتقد أن هناك العديد من المواضيع على جدول الأعمال التي قد تكون ذات اهتمام مشترك".

ووفقا له، فإن جدول أعمال الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة يتضمن العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن روسيا ستستخدم قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة لتوضيح الموقف المتعلق بحظر المشاركة في صفقات النفط الفنزويلية.
رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
إعلام: تحت ضغط أمريكي تستعد أوكرانيا للانتخابات الرئاسية
06:14 GMT
وأكد بيسكوف، أن الاتصالات الروسية الأمريكية لا تُناقش عمل مجموعة العشرين.

وأجاب، رداً على سؤال "سبوتنيك" حول وضع مشاركة جنوب أفريقيا في مجموعة العشرين: "فيما يتعلق بمشاركة جنوب أفريقيا في مجموعة العشرين، نعتقد أنه ينبغي لجنوب أفريقيا أن تكون حاضرة (في مجموعة العشرين) وأن تشارك بفعالية".

وقال بيسكوف: "باعتبارها الدولة الأكثر تقدماً في العالم في هذا المجال (الطاقة النووية )، فإن روسيا قادرة على الصمود أمام أعلى مستوى من المنافسة الدولية إذا طالب شركاؤها بمثل هذه المنافسة".
لافروف: الأمن القومي الروسي غير قابل للمساومة.. والغرب أضاع فرص السلام في أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإيجاد "مؤيدين ليبراليين" في بيلاروسيا لأجل "ثورة ملونة"
