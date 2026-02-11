المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/المالكي-حصر-السلاح-بيد-الدولة-ووجود-جيش-واحد-يمثلان-الأساس-لبناء-دولة-مستقرة-1110246749.html
المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة
المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء العراقية، نوري المالكي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T10:58+0000
2026-02-11T10:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102153/19/1021531918_0:140:2808:1720_1920x0_80_0_0_04290375f16c54d39839beeedfaf2889.jpg
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين عبر موقع المكتب الإعلامي للمالكي، حول الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وتأثيره على مستقبل الشباب ومسيرة البناء والإعمار.وأشار المالكي إلى أن "الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة"، مؤكدًا أن التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، يمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.وأضاف أن "هذا الاستقرار يهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".وأعلن المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، في وقت سابق، رفضه لما سماه "التدخل الأمريكي" في الشؤون العراقية.وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي قد أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.
https://sarabic.ae/20260131/ائتلاف-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-نوري-المالكي-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1109856248.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102153/19/1021531918_312:0:2808:1872_1920x0_80_0_0_e136d6a1face36d58de5aaa552294113.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة

10:58 GMT 11.02.2026
© YouTube.comرئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي
رئيس الوزراء العراق الأسبق، نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© YouTube.com
تابعنا عبر
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء العراقية، نوري المالكي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين عبر موقع المكتب الإعلامي للمالكي، حول الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وتأثيره على مستقبل الشباب ومسيرة البناء والإعمار.
وأشار المالكي إلى أن "الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة"، مؤكدًا أن التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، يمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.
تظاهرات واعتصامات.. إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة
31 يناير, 19:29 GMT
وأضاف أن "هذا الاستقرار يهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".
وأعلن المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، في وقت سابق، رفضه لما سماه "التدخل الأمريكي" في الشؤون العراقية.
وقال في بيان: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي قد أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала