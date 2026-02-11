https://sarabic.ae/20260211/المالكي-حصر-السلاح-بيد-الدولة-ووجود-جيش-واحد-يمثلان-الأساس-لبناء-دولة-مستقرة-1110246749.html
المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة
المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء العراقية، نوري المالكي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T10:58+0000
2026-02-11T10:58+0000
2026-02-11T10:58+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102153/19/1021531918_0:140:2808:1720_1920x0_80_0_0_04290375f16c54d39839beeedfaf2889.jpg
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين عبر موقع المكتب الإعلامي للمالكي، حول الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وتأثيره على مستقبل الشباب ومسيرة البناء والإعمار.وأشار المالكي إلى أن "الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة"، مؤكدًا أن التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، يمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.وأضاف أن "هذا الاستقرار يهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".وأعلن المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، في وقت سابق، رفضه لما سماه "التدخل الأمريكي" في الشؤون العراقية.وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي قد أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.
https://sarabic.ae/20260131/ائتلاف-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-نوري-المالكي-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1109856248.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102153/19/1021531918_312:0:2808:1872_1920x0_80_0_0_e136d6a1face36d58de5aaa552294113.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المالكي: حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يمثلان الأساس لبناء دولة مستقرة
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء العراقية، نوري المالكي، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد.
جاء ذلك خلال رده على أسئلة الصحفيين عبر موقع المكتب الإعلامي للمالكي، حول الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في العراق وتأثيره على مستقبل الشباب ومسيرة البناء والإعمار.
وأشار المالكي إلى أن "الشعب العراقي عانى طويلًا من الحروب والعنف، ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة"، مؤكدًا أن التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ووجود جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات الشعب تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، يمثل الأساس لبناء دولة مستقرة.
وأضاف أن "هذا الاستقرار يهيئ بيئة آمنة للاستثمار، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والإعمار في جميع أنحاء الوطن".
وأعلن المالكي
، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، في وقت سابق، رفضه لما سماه "التدخل الأمريكي" في الشؤون العراقية.
وقال في بيان: "نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003، وتعديا على قرار الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي قد أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان.