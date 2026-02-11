https://sarabic.ae/20260211/النيابة-العامة-عناصر-مخابرات-أوكرانية-بين-المتورطين-بمحاولة-اغتيال-الجنرال-ألكسييف-1110254503.html
النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
وقال ممثل الادعاء أثناء المرافعة: "ضمت المجموعة المنظمة من بين آخرين، أفرادا يعتقد أنهم أعضاء في المخابرات الأوكرانية".وألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقطع فيديو لبافل فاسين، ثالث شخص يعتقل لتورطه في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن الادعاء في قضية محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق ألكسييف، أكد اشتراك عناصر من الاستخبارات في محاولة الاغتيال.
وقال ممثل الادعاء أثناء المرافعة: "ضمت المجموعة المنظمة من بين آخرين، أفرادا يعتقد أنهم أعضاء في المخابرات الأوكرانية".
وألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقطع فيديو لبافل فاسين، ثالث شخص يعتقل لتورطه في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.
بحسب المعلومات المتوفرة،
فإن الجاني هو ابن فاسيلي فاسين، الذي سبق اعتقاله. وقد وفّر الجاني لوالده ومتهم آخر في القضية، ليوبومير كورب، وسيلة نقل لإجراء عمليات مراقبة ومصادرة أسلحة من مخبأ الأسلحة. كما اشترى الجاني كاميرا مثبتة على لوحة القيادة وجهاز تتبع لمراقبة تحركات الضحايا المحتملين.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف
، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".