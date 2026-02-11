النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/النيابة-العامة-عناصر-مخابرات-أوكرانية-بين-المتورطين-بمحاولة-اغتيال-الجنرال-ألكسييف-1110254503.html
النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن الادعاء في قضية محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية،... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T13:20+0000
2026-02-11T13:20+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110137158_105:0:1815:962_1920x0_80_0_0_38ee708ca3d72c8b55825e7d07262aa9.png
وقال ممثل الادعاء أثناء المرافعة: "ضمت المجموعة المنظمة من بين آخرين، أفرادا يعتقد أنهم أعضاء في المخابرات الأوكرانية".وألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقطع فيديو لبافل فاسين، ثالث شخص يعتقل لتورطه في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
https://sarabic.ae/20260211/لجنة-التحقيق-الروسية-تتحدث-عن-دافع-شريك-الجاني-في-محاولة-اغتيال-الجنرال-أليكسييف-1110251274.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110137158_318:0:1601:962_1920x0_80_0_0_281393cd5e3edb2d30e4568fa05f4028.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

النيابة العامة: عناصر مخابرات أوكرانية بين المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال ألكسييف

13:20 GMT 11.02.2026
© Photo / ФСБلجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف
لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / ФСБ
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة المحكمة، بأن الادعاء في قضية محاولة اغتيال النائب الأول لرئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق ألكسييف، أكد اشتراك عناصر من الاستخبارات في محاولة الاغتيال.
وقال ممثل الادعاء أثناء المرافعة: "ضمت المجموعة المنظمة من بين آخرين، أفرادا يعتقد أنهم أعضاء في المخابرات الأوكرانية".
وألقت الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وجاء في البيان الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "تم اعتقال المواطن الروسي بافيل فاسين، المولود عام 1981. وخلال التحقيق، اعترف بجريمته".
نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال فلاديمير أليكسييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
لجنة التحقيق الروسية تتحدث عن دافع شريك الجاني في محاولة اغتيال الجنرال ألكسييف
13:12 GMT
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مقطع فيديو لبافل فاسين، ثالث شخص يعتقل لتورطه في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.
بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجاني هو ابن فاسيلي فاسين، الذي سبق اعتقاله. وقد وفّر الجاني لوالده ومتهم آخر في القضية، ليوبومير كورب، وسيلة نقل لإجراء عمليات مراقبة ومصادرة أسلحة من مخبأ الأسلحة. كما اشترى الجاني كاميرا مثبتة على لوحة القيادة وجهاز تتبع لمراقبة تحركات الضحايا المحتملين.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала