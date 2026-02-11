https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html

تركيا تحصل على رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن شركة النفط التركية حصلت على رخصة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل بنغازي... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال وزير الطاقة التركي في بيان على منصة "إكس": "فازت شركة النفط التركية، برخصة استكشاف الهيدروكربونات في كل من المناطق البحرية والبرية بليبيا".وأوضح بيرقدار أن شركة النفط التركية ستجري عمليات التنقيب في المياه الإقليمية الليبية بالتعاون مع شركتي "ربسول" الإسبانية و "مول" الهنغارية.وأضاف: "أن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط ستجري بمنطقة تبلغ مساحتها حوالي 10300 كيلومتر مربع، تقع قبالة ساحل بنغازي في البحر الأبيض المتوسط".وأشار إلى أن شركة النفط التركية ستقوم أيضا باستكشاف النفط والغاز في المنطقة المرخصة في حوض سرت التي تعد واحدة من أكثر أحواض الهيدروكربونات إنتاجية في ليبيا.كما لفت إلى أن عمليات التنقيب ستجري على مساحة تبلغ 8200 متر مربع بمنطقة سرت الليبية.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

