https://sarabic.ae/20260211/حماس-نرحب-بمشاركة-إندونيسيا-في-قوة-حفظ-السلام-بغزة-بعيدا-عن-التدخل-في-الشأن-الداخلي-الفلسطيني-1110250781.html

"حماس": نرحب بمشاركة إندونيسيا في قوة حفظ السلام بغزة

"حماس": نرحب بمشاركة إندونيسيا في قوة حفظ السلام بغزة

سبوتنيك عربي

رحّبت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بما تردد عن نية إندونيسيا إرسال جنود للمشاركة ضمن قوات حفظ السلام في قطاع غزة، معتبرة ذلك "أمرًا مرحبًا به". 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T11:39+0000

2026-02-11T11:39+0000

2026-02-11T11:40+0000

حركة حماس

غزة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108308338_0:95:1456:914_1920x0_80_0_0_46c517ce0932bd56e4d5db0cc28c19f4.jpg

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المتحدث الرسمي باسم الحركة حازم قاسم، نقلته وكالة "قدس برس"، حيث أكد أن الحركة تؤكد أن يقتصر دور أي قوة تدخل إلى القطاع على مهام حفظ السلام فقط. وأشار إلى أن هذا الموقف قد تم إبلاغه للوسطاء، معتبرًا أنه يحظى بإجماع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وبـتأييد واسع من الشارع الفلسطيني.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

https://sarabic.ae/20260210/الوزراء-السعودي-يطالب-بالالتزام-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1110226462.html

https://sarabic.ae/20260210/طبيب-أسنان-يعالج-المرضى-بين-أنقاض-منزله-المدمر-في-غزة---1110206737.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة, أخبار فلسطين اليوم