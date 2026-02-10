https://sarabic.ae/20260210/طبيب-أسنان-يعالج-المرضى-بين-أنقاض-منزله-المدمر-في-غزة---1110206737.html

طبيب أسنان يعالج المرضى بين أنقاض منزله المدمر في غزة

ورغم الظروف الصحية الصعبة في غزة، يبادر بعض الأطباء في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى، من خلال المساعدة الميدانية الطبية للنازحين، أو إعادة افتتاح العيادات الطبية المدمرة بين الأنقاض.ويقول طبيب الأسنان عبد السلام كحيل لوكالة "سبوتنيك: "نزحنا بسبب القصف الكثيف الذي كان على مقربة من الحي، وبعد اتفاق التهدئة عدت فوجدت الدمار طال المنطقة كلها، والركام كما ترى ينتشر في كل مكان، ولكني لم أستسلم أمام هذا الواقع الصعب، وبدأت بالبحث عن الأدوات الطبية تحت الركام، ومكثت أيام وبمساعدة الأهل والجيران، ونجحنا في إخراج أجهزة طبية وبعض الأدوات التي أحتاجها في عملي، لكن العيادة كانت مدمرة بالكامل، لذلك قمت بفتح العيادة في بيتي أو ما تبقى منه، وفصلت غرفتين من منزلي للعيادة".ويواصل الطبيب كحيل رسالته الإنسانية من داخل عيادة أسنان متواضعة داخل ما تبقى من منزله المدمر، دون لافتة ولا باب للعيادة ولا رائحة للمعقمات المفقودة، ويظهر المشهد تحديا للواقع ولنقص الإمكانيات والمعدات الطبية، من أجل التخفيف عن المرضى الباحثين عن العلاج والأمل وسط الدمار والركام والظروف القاسية.ويضيف كحيل: "واجهتني صعوبات كثيرة، تغلبت عليها بالعزيمة والإرادة، مثل مشكلة انقطاع الكهرباء والماء، حيث وضعت ألواح طاقة شمسية فوق منزلي المدمر، بينما أتدبر تأمين المياه من مناطق مختلفة في غزة، ومن أصعب العقبات التي تواجهني هي توفير بعض المعدات الطبية المفقودة، وأدرك جيدا أن البقاء بين الأنقاض يشكل خطرا، لكن الواقع في غزة يفرض التعامل مع الخطر لتحقيق هدف البقاء والصمود".ويأتي المواطنون إلى عيادة الأسنان، حيث وضع الطبيب عبد السلام كرسي أسنان وحيد في عيادته، وأعلن التمرد على الدمار، ويعالج كحيل أضراس المرضى، وفي الوقت نفسه يمنحهم جرعة أمل بعودة الحياة ونهاية الألم.ويقول المواطن محمود سالم لـ "سبوتنيك": "الطبيب عبد السلام استطاع إعادة عيادته من بين الأنقاض، وفي مكان آيل للسقوط، رغم قلة الإمكانيات ونقص المعدات، ويقدم الخدمة للمواطنين بكل حرفية ومهارة، والعيادة حتى لو بدت في ظاهر الأمر مدمرة أو ينقصها الكثير، إلا أنها بالنسبة لنا تمثل نجاحا كبيرا، في ظل ظروف غاية في الصعوبة".ويضيف سالم: "المنطقة كلها خطرة وآيلة للسقوط وليس فقط العيادة، لكننا أصبحنا نتعامل مع هذا الخطر بالتكيف معه، فكل أماكن غزة خطرة ومدمرة، لذلك نضطر للبقاء بين الأنقاض ونعيش فوق الركام، ونذهب إلى المراكز الصحية الآيلة للسقوط، هذا هو الواقع الذي نضطر لنعيشه الآن، حتى لا تتوقف الحياة".ويشير الطبيب كحيل إلى أهمية وجود العيادات الطبية في المناطق المدمرة، فتقديم الخدمات قرب المواطنين يزيد من صمودهم، ويرى كحيل أن التوقف عن العمل والمثابرة في غزة ليس خيارا متاحا، بل هو استسلام للواقع أو شكلا من أشكال الموت.وتابع: "نعمل في ظروف صعبة للغاية، وكما ترى المنطقة كلها آيلة للسقوط، والعيادة موجودة في الطابق الأول، وربما ليس الخطر من داخل العيادة أو من الطوابق العلوية لهذا المنزل، وإنما الخطر من المباني المجاورة والتي سيؤدي انهيارها إلى كارثة".ويضيف كحيل: "أوجه رسالتي إلى شعوب العالم بمساندة قطاع غزة، وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية، وفتح المعابر بشكل كامل دون قيود، وإعادة أعمار القطاع المهدم".وبات كثير من أهالي قطاع غزة يلجأون إلى العيش تحت ركام منازلهم، هربا من البرد القارس الذي مزق خيامهم المهترئة، رغم النداءات المتكررة لتجنب الأمر خاصة بعد انهيار عدد من المباني المتصدعة، ومنهم من أعاد فتح ما تبقى من محالهم التجارية وأماكن عملهم، لتوفير مصدر دخل لعائلتهم، أو لتقديم خدمات للمواطنين.ومنذ بداية فصل الشتاء انهار أكثر من 50 منزلا ومبنى في قطاع غزة، وقتل 24 فلسطيني حسب بيانات رسمية، فالبيوت الآيلة للسقوط بدأت تتهاوى وتتشقق جدرانها، ولم تعد شاهدة على حرب استمرت أكثر من عامين فقط، بل أصبحت خطرا يهدد حياة الفلسطينيين، الذين يضطرون إلى العيش فيها في ظل أزمة إيواء خانقة وانعدام البدائل الآمنة.وخلال عامين من الحرب على قطاع غزة، تعرض القطاع الصحي لدمار كبير، ووفق الإحصاء الصادر عن المكتب الحكومي في غزة، فقد دمّر أو تعطّل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة خلال الحرب، حيث بلغت نسبة الدمار في القطاع نحو 90%.

