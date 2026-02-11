https://sarabic.ae/20260211/دراسة-أغلب-أغذية-الأطفال-في-الولايات-المتحدة-فائقة-المعالجة--1110254107.html

دراسة: أغلب أغذية الأطفال في الولايات المتحدة "فائقة المعالجة"

دراسة: أغلب أغذية الأطفال في الولايات المتحدة "فائقة المعالجة"

كشفت دراسة حديثة أن نحو 71% من أغذية الأطفال المتوفرة في متاجر البقالة بالولايات المتحدة تُصنف ضمن فئة الأطعمة الفائقة المعالجة، ما يثير مخاوف جدية بشأن...

أجرى الدراسة باحثون في معهد جورج للصحة العالمية، ونُشرت في مجلة Nutrients، حيث حلل الباحثون بيانات 651 منتجاً مخصصاً للرضع والأطفال الصغار (من 6 أشهر إلى 36 شهراً)، مستخدمين نظام التصنيف الغذائي نوفا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وتُعرف الأطعمة الفائقة المعالجة بأنها منتجات صناعية تحتوي على مكونات مكررة ومواد مضافة صناعية، وغالباً ما تكون مصممة لتكون رخيصة وسهلة الاستخدام وذات مذاق جذاب، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية الموجودة في الأطعمة الطبيعية أو الأقل معالجة. وحذر القائمون على الدراسة من أن بعض هذه الإضافات قد تؤثر على صحة الجهاز الهضمي أو السلوك لدى الأطفال، خاصة مع الاستهلاك المتكرر. كما تبين أن الأطعمة فائقة المعالجة تحتوي على ضعف كمية السكر مقارنة بالمنتجات الأقل معالجة (14 غراماً مقابل 7.3 غرام لكل 100 غرام)، وأن السكريات المضافة وُجدت حصراً في المنتجات فائقة المعالجة. وكان الفارق أكثر وضوحاً في الوجبات الخفيفة المخصصة للأطفال، حيث احتوت الخيارات فائقة المعالجة على سكر يزيد بمقدار 2.5 مرة مقارنة بنظيراتها، إلى جانب مستويات أعلى من الصوديوم وكثافة سعرات حرارية أكبر. وتزامن ذلك مع ارتفاع هائل في مبيعات أكياس طعام الأطفال، التي زادت بنسبة تقارب 900% منذ عام 2010، مدفوعة بعامل الراحة وسهولة الاستخدام. ويؤكد الخبراء أن مرحلة الطفولة المبكرة حاسمة في تشكيل العادات الغذائية مدى الحياة، وأن تعويد الطفل على مذاقات شديدة الحلاوة أو الملوحة قد يؤثر على تفضيلاته الغذائية مستقبلاً. كما ربطت دراسات سابقة بين الاستهلاك المرتفع للأطعمة فائقة المعالجة لدى الأطفال وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والاضطرابات الأيضية لاحقاً. وطالب الباحثون بوضع لوائح أوضح وملصقات أكثر شفافية على أغذية الأطفال، لمساعدة الآباء على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، ونصحوا بقراءة قائمة المكونات بعناية: فإذا احتوت على مكونات غير مألوفة أو طويلة ومعقدة، فقد يكون من الأفضل تجنب المنتج، إذ إن صحة الطفل على المدى الطويل تستحق الاهتمام عند كل اختيار غذائي.

