"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي
ناقش ممثلو الشركة الحكومية الروسية خلال معرض الصحة العالمي في دبي، التعاون مع شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الغدد الصماء والأورام، وغيرها من المجالات الطبية. كما شارك الجانب الروسي خبرته في تطبيق نظام شامل ومتطور للأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل.
يقوم مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) بتطوير وتصنيع الأطراف الاصطناعية، وقد ساهمت منتجات الشركة في إعادة آلاف الأشخاص إلى حياة نشطة.
وقال سيرغي تسيب، الأمين العام لشركة "روستيخ" الحكومية: "يعد تطوير الأجهزة الطبية أحد أولويات شركة "روستيخ". لدى الشركة اليوم ما يقارب 250 منتجًا مسجلاً في مجال الرعاية الصحية، تغطي جميع مجالات الطب تقريبًا. نحن نقدم حلولًا مثبتة سريريًا للتشخيص والعلاج والتأهيل، مما يُتيح لنا تحسين جودة الرعاية الطبية في روسيا ومساعدة شركائنا الدوليين على تلبية احتياجاتهم المُلحة".
يقدم أخصائيو مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) خدمات إعادة تأهيل شاملة للمرضى، بما في ذلك استخدام أطراف اصطناعية رياضية متخصصة تُمكنهم من ممارسة التزلج على الجليد، والتزلج على الألواح، والسباحة، ورفع الأثقال، وغيرها من الرياضات.
وقال مكسيم فيبورنيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية: "منذ عام 2022، تلقى مرضى مركز CITO أكثر من 9000 طرف صناعي، بما في ذلك أكثر من 400 طرف صناعي رياضي. وقد أثبتت هذه الأطراف فعاليتها بالفعل، ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعل التقنيات المبتكرة متاحة لكل من يحتاج إلى المساعدة. ونحن على استعداد لمشاركة خبرتنا في مجال إعادة التأهيل مع زملائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة".