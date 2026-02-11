"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي
"شركة روستيخ" تعرض أحدث الحلول الطبية في معرض الصحة العالمي بدبي
سبوتنيك عربي
ناقش ممثلو الشركة الحكومية الروسية خلال معرض الصحة العالمي في دبي، التعاون مع شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الغدد الصماء والأورام، وغيرها من... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
يقوم مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) بتطوير وتصنيع الأطراف الاصطناعية، وقد ساهمت منتجات الشركة في إعادة آلاف الأشخاص إلى حياة نشطة. يقدم أخصائيو مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) خدمات إعادة تأهيل شاملة للمرضى، بما في ذلك استخدام أطراف اصطناعية رياضية متخصصة تُمكنهم من ممارسة التزلج على الجليد، والتزلج على الألواح، والسباحة، ورفع الأثقال، وغيرها من الرياضات.
13:54 GMT 11.02.2026
ناقش ممثلو الشركة الحكومية الروسية خلال معرض الصحة العالمي في دبي، التعاون مع شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الغدد الصماء والأورام، وغيرها من المجالات الطبية. كما شارك الجانب الروسي خبرته في تطبيق نظام شامل ومتطور للأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل.
يقوم مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) بتطوير وتصنيع الأطراف الاصطناعية، وقد ساهمت منتجات الشركة في إعادة آلاف الأشخاص إلى حياة نشطة.

وقال سيرغي تسيب، الأمين العام لشركة "روستيخ" الحكومية: "يعد تطوير الأجهزة الطبية أحد أولويات شركة "روستيخ". لدى الشركة اليوم ما يقارب 250 منتجًا مسجلاً في مجال الرعاية الصحية، تغطي جميع مجالات الطب تقريبًا. نحن نقدم حلولًا مثبتة سريريًا للتشخيص والعلاج والتأهيل، مما يُتيح لنا تحسين جودة الرعاية الطبية في روسيا ومساعدة شركائنا الدوليين على تلبية احتياجاتهم المُلحة".

يقدم أخصائيو مركز الابتكار في طب الإصابات وجراحة العظام (CITO) خدمات إعادة تأهيل شاملة للمرضى، بما في ذلك استخدام أطراف اصطناعية رياضية متخصصة تُمكنهم من ممارسة التزلج على الجليد، والتزلج على الألواح، والسباحة، ورفع الأثقال، وغيرها من الرياضات.

وقال مكسيم فيبورنيخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية: "منذ عام 2022، تلقى مرضى مركز CITO أكثر من 9000 طرف صناعي، بما في ذلك أكثر من 400 طرف صناعي رياضي. وقد أثبتت هذه الأطراف فعاليتها بالفعل، ونحن نبذل قصارى جهدنا لجعل التقنيات المبتكرة متاحة لكل من يحتاج إلى المساعدة. ونحن على استعداد لمشاركة خبرتنا في مجال إعادة التأهيل مع زملائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة".

