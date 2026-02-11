عقوبات أمريكية تستهدف كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" لتعطيل مصادر تمويله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/عقوبات-أمريكية-تستهدف-كيانات-مرتبطة-بـحزب-الله-لتعطيل-مصادر-تمويله-1110239739.html
عقوبات أمريكية تستهدف كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" لتعطيل مصادر تمويله
عقوبات أمريكية تستهدف كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" لتعطيل مصادر تمويله
سبوتنيك عربي
فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، في إطار مساعٍ لتعطيل قنوات تمويله. 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T07:39+0000
2026-02-11T07:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_0:0:1472:829_1920x0_80_0_0_2a693272626ea693dffa8a2732ea4c0c.jpg
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراءات قال إنها تستهدف آليتين رئيسيتين يعتمد عليهما "حزب الله" للحفاظ على استقراره المالي، لا سيما في ما يتعلق بتوليد الإيرادات. وشملت العقوبات شركة صرافة الذهب "Jood SARL"، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة "القرض الحسن" الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، والتي تتولى تحويل احتياطيات الحزب من الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام. كما طالت العقوبات شبكة دولية لشراء السلع وشحنها، يديرها ممولون مرتبطون بـ"حزب الله" وينشطون في عدة دول بالمنطقة، بينها إيران، بحسب بيان صادر في هذا الشأن. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على عناصر تابعين لـ"حزب الله" قالت إنهم يستغلون القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتوليد إيرادات لصالح الحزب. وأوضحت أن هذه الجهات دعمت مخططات للتهرب من العقوبات، شملت مؤسسة "القرض الحسن"، إضافة إلى عنصر في فريق التمويل التابع لـ"حزب الله" ومقرّه إيران، مشيرة إلى أن الحزب يستخدم المؤسسة كأداة مالية لتقويض الدولة اللبنانية وتمويل أنشطته. وشددت الوزارة على "التزام واشنطن بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال كشف وتعطيل التمويل السري الذي يقدمه النظام الإيراني لحزب الله"، معتبرة أن تمويل الحزب يقوّض سيادة لبنان وقدرة حكومته على تحقيق الاستقرار، ومؤكدة "مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنعه من عرقلة تعافي لبنان أو تهديد المصالح الأمريكية".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرض عقوبات جديدة تشمل 32 شخصاً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بتهمة إدارة شبكات مشتريات تدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان إن المستهدفين يديرون شبكات متعددة لدعم هذه الصناعات العسكرية الإيرانية.وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.
https://sarabic.ae/20260209/الأمين-العام-لـحزب-الله-يطالب-الدولة-اللبنانية-باتخاذ-إجراءات-رادعة-لإسرائيل-1110186050.html
https://sarabic.ae/20260210/ترامب-إيران-تريد-صفقة-معنا-دون-سلاح-نووي-أو-صواريخ-1110234044.html
https://sarabic.ae/20260210/مصر-تطالب-أمريكا-وإيران-بتسوية-توافقية-عاجلة-تعالج-شواغل-الجميع-1110203759.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810876_63:0:1371:981_1920x0_80_0_0_8d1fbb7a9d88571a082249b9afd25d49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, إيران, أخبار إيران

عقوبات أمريكية تستهدف كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" لتعطيل مصادر تمويله

07:39 GMT 11.02.2026
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
فرضت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، في إطار مساعٍ لتعطيل قنوات تمويله.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية اتخاذ إجراءات قال إنها تستهدف آليتين رئيسيتين يعتمد عليهما "حزب الله" للحفاظ على استقراره المالي، لا سيما في ما يتعلق بتوليد الإيرادات.
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
الأمين العام لـ"حزب الله" يطالب الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل
9 فبراير, 15:29 GMT
وشملت العقوبات شركة صرافة الذهب "Jood SARL"، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة "القرض الحسن" الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، والتي تتولى تحويل احتياطيات الحزب من الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام.
كما طالت العقوبات شبكة دولية لشراء السلع وشحنها، يديرها ممولون مرتبطون بـ"حزب الله" وينشطون في عدة دول بالمنطقة، بينها إيران، بحسب بيان صادر في هذا الشأن.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن "حزب الله يشكّل تهديداً للسلم والاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن الحزب "يواصل استخدام مؤسسة "القرض الحسن" لتسهيل أنشطته المسلحة المزعزعة للاستقرار، بما يقوّض قدرة الشعب اللبناني على إعادة الإعمار، ويخدم مصالحه الخاصة"، على حد قوله.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على عناصر تابعين لـ"حزب الله" قالت إنهم يستغلون القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتوليد إيرادات لصالح الحزب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
ترامب: إيران تريد صفقة معنا "دون سلاح نووي أو صواريخ"
أمس, 22:23 GMT
وأوضحت أن هذه الجهات دعمت مخططات للتهرب من العقوبات، شملت مؤسسة "القرض الحسن"، إضافة إلى عنصر في فريق التمويل التابع لـ"حزب الله" ومقرّه إيران، مشيرة إلى أن الحزب يستخدم المؤسسة كأداة مالية لتقويض الدولة اللبنانية وتمويل أنشطته.

وأكدت الخارجية أن "الخطوة تأتي دعماً لسياسة الحكومة الأمريكية القائمة على ممارسة "أقصى الضغوط" على النظام الإيراني ووكلائه، ومن بينهم "حزب الله"، كما ورد في مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة في 4 فبراير 2025".

وشددت الوزارة على "التزام واشنطن بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال كشف وتعطيل التمويل السري الذي يقدمه النظام الإيراني لحزب الله"، معتبرة أن تمويل الحزب يقوّض سيادة لبنان وقدرة حكومته على تحقيق الاستقرار، ومؤكدة "مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنعه من عرقلة تعافي لبنان أو تهديد المصالح الأمريكية".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
مصر تطالب أمريكا وإيران بتسوية توافقية عاجلة تعالج شواغل الجميع
أمس, 07:26 GMT
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرض عقوبات جديدة تشمل 32 شخصاً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بتهمة إدارة شبكات مشتريات تدعم إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان إن المستهدفين يديرون شبكات متعددة لدعم هذه الصناعات العسكرية الإيرانية.
وأدانت إيران مرارا وتكرارا سياسة العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنها لن تثنيها عن تطوير برنامجيها النووي والصاروخي، ولن توقف تجارتها النفطية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала