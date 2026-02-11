فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260211/فنزويلا-تنفي-توريد-النفط-إلى-إسرائيل-1110237526.html
فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل
فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
نفى نائب رئيس فنزويلا لشؤون الاتصالات والثقافة والسياحة، ميغيل أنخيل بيريس بيريلّا، اليوم الأربعاء، تقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حول توريد مزعوم للنفط... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T05:24+0000
2026-02-11T05:27+0000
فنزويلا
رئاسة فنزويلا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101564/74/1015647495_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_c0589b02400e8b871166eeb3848ed2b5.jpg
وكتب بيريس بيريلّا على قناته في "تلغرام" تعليقًا على منشور الوكالة: "أخبار كاذبة".وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة نفط إلى إسرائيل، مستندة إلى بيانات شركة التحليلات "كيبلر" ومصادرها الخاصة.ووفقًا للوكالة، كانت الشحنة موجهة إلى شركة "بازان غروب"، أكبر شركة لتكرير النفط في إسرائيل، وأن التوريد أصبح ممكنًا في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.وفي الوقت نفسه، امتنعت شركة "بازان غروب" عن التعليق، كما لم تكشف وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مصادر توريد الخام.وكانت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسرائيل قد قُطعت بالكامل في يناير/كانون الثاني 2009 في عهد الرئيس هوغو تشافيز، احتجاجًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المسماة "الرصاص المصبوب".وأدانت فنزويلا آنذاك تصرفات إسرائيل ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني"، وقامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة.وتمثل كندا حاليًا مصالح إسرائيل في فنزويلا عبر سفارتها في كاراكاس، فيما تمثل إسبانيا مصالح فنزويلا في إسرائيل عبر سفارتها في تل أبيب.
https://sarabic.ae/20260205/ترامب-الولايات-المتحدة-وفنزويلا-تمتلكان-68--من-نفط-العالم-1110026252.html
فنزويلا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101564/74/1015647495_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_a5aacb304eb3113d830a7c198bd7b211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل

05:24 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 11.02.2026)
© flickr.com / rabiem22Oil Tanker
Oil Tanker - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© flickr.com / rabiem22
تابعنا عبر
نفى نائب رئيس فنزويلا لشؤون الاتصالات والثقافة والسياحة، ميغيل أنخيل بيريس بيريلّا، اليوم الأربعاء، تقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حول توريد مزعوم للنفط الفنزويلي إلى إسرائيل.
وكتب بيريس بيريلّا على قناته في "تلغرام" تعليقًا على منشور الوكالة: "أخبار كاذبة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
ترامب: الولايات المتحدة وفنزويلا تمتلكان 68 % من نفط العالم
5 فبراير, 15:05 GMT
وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة نفط إلى إسرائيل، مستندة إلى بيانات شركة التحليلات "كيبلر" ومصادرها الخاصة.
ووفقًا للوكالة، كانت الشحنة موجهة إلى شركة "بازان غروب"، أكبر شركة لتكرير النفط في إسرائيل، وأن التوريد أصبح ممكنًا في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.
وفي الوقت نفسه، امتنعت شركة "بازان غروب" عن التعليق، كما لم تكشف وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مصادر توريد الخام.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسرائيل قد قُطعت بالكامل في يناير/كانون الثاني 2009 في عهد الرئيس هوغو تشافيز، احتجاجًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المسماة "الرصاص المصبوب".
وأدانت فنزويلا آنذاك تصرفات إسرائيل ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني"، وقامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة.
وتمثل كندا حاليًا مصالح إسرائيل في فنزويلا عبر سفارتها في كاراكاس، فيما تمثل إسبانيا مصالح فنزويلا في إسرائيل عبر سفارتها في تل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала