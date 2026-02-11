https://sarabic.ae/20260211/فنزويلا-تنفي-توريد-النفط-إلى-إسرائيل-1110237526.html
فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل
2026-02-11T05:24+0000
2026-02-11T05:24+0000
2026-02-11T05:27+0000
2026
فنزويلا تنفي توريد النفط إلى إسرائيل
05:24 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 05:27 GMT 11.02.2026)
نفى نائب رئيس فنزويلا لشؤون الاتصالات والثقافة والسياحة، ميغيل أنخيل بيريس بيريلّا، اليوم الأربعاء، تقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية حول توريد مزعوم للنفط الفنزويلي إلى إسرائيل.
وكتب بيريس بيريلّا على قناته في "تلغرام" تعليقًا على منشور الوكالة: "أخبار كاذبة".
وكانت "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن فنزويلا أرسلت، للمرة الأولى منذ عام 2020، شحنة نفط إلى إسرائيل، مستندة إلى بيانات شركة التحليلات "كيبلر" ومصادرها الخاصة.
ووفقًا للوكالة، كانت الشحنة موجهة إلى شركة "بازان غروب"، أكبر شركة لتكرير النفط في إسرائيل، وأن التوريد أصبح ممكنًا في ظل توسع صادرات النفط الفنزويلية.
وفي الوقت نفسه، امتنعت شركة "بازان غروب" عن التعليق، كما لم تكشف وزارة الطاقة الإسرائيلية عن مصادر توريد الخام.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وإسرائيل قد قُطعت بالكامل في يناير/كانون الثاني 2009 في عهد الرئيس هوغو تشافيز، احتجاجًا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة المسماة "الرصاص المصبوب".
وأدانت فنزويلا آنذاك تصرفات إسرائيل ووصفتها بأنها "اضطهاد غير إنساني للشعب الفلسطيني
"، وقامت بطرد السفير الإسرائيلي وكامل طاقم السفارة.
وتمثل كندا حاليًا مصالح إسرائيل في فنزويلا عبر سفارتها في كاراكاس، فيما تمثل إسبانيا مصالح فنزويلا في إسرائيل عبر سفارتها في تل أبيب.