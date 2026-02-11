ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022
ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022
ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن عصر الطاقة الروسية الرخيصة بالنسبة للدول الأوروبية انتهى في عام 2022، معربًا عن اعتقاده بأنه لا يمكن العودة... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T22:44+0000
2026-02-11T22:44+0000
إيمانويل ماكرون
وزارة النفط الروسية
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال خلال كلمته في قمة الصناعة الأوروبية بمدينة أنتويرب البلجيكية، والتي بثها قصر الإليزيه: "فعليًا، انتهى عصر الطاقة الروسية الرخيصة (بالنسبة للدول الأوروبية) في 2022، ولا طريق للعودة".كما أعرب ماكرون عن اعتقاده بأن المرحلة التي كانت فيها الصين السوق التصديرية الرئيسية للدول الأوروبية قد انتهت أيضًا، مشيرا إلى أن عام 2025 أصبح أول عام تسجل فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد تصديري في أوروبا، عجزًا في ميزانها التجاري مع الصين.من جانبها، كانت روسيا قد صرّحت مرارًا بأن الغرب ارتكب خطأً جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار.كما أكدت موسكو أن الدول التي تخلت عن الإمدادات الروسية ما زالت تشتري الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى، وستواصل ذلك.وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، في كانون الأول/ ديسمبر 2025، لائحة تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، بينما سيدخل الحظر على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027. ومن شأن الحظر الشامل على الغاز الروسي أن يؤدي لخسارة الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 بالمئة من وارداته.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وأعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا.
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-خطط-الاتحاد-الأوروبي-للتخلي-عن-الغاز-الروسي-تسبب-مشكلة-لدول-التكتل-1109731764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, وزارة النفط الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون, وزارة النفط الروسية, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

ماكرون: عصر الطاقة الروسية الرخيصة لأوروبا انتهى في 2022

22:44 GMT 11.02.2026
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Louise Delmotte
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن عصر الطاقة الروسية الرخيصة بالنسبة للدول الأوروبية انتهى في عام 2022، معربًا عن اعتقاده بأنه لا يمكن العودة إليه.
وقال خلال كلمته في قمة الصناعة الأوروبية بمدينة أنتويرب البلجيكية، والتي بثها قصر الإليزيه: "فعليًا، انتهى عصر الطاقة الروسية الرخيصة (بالنسبة للدول الأوروبية) في 2022، ولا طريق للعودة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الكرملين: خطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي تسبب مشكلة لدول التكتل
28 يناير, 15:43 GMT
كما أعرب ماكرون عن اعتقاده بأن المرحلة التي كانت فيها الصين السوق التصديرية الرئيسية للدول الأوروبية قد انتهت أيضًا، مشيرا إلى أن عام 2025 أصبح أول عام تسجل فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد تصديري في أوروبا، عجزًا في ميزانها التجاري مع الصين.
وأضاف ماكرون أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الراهن ضغوطًا على الدول الأوروبية من خلال فرض رسوم جمركية تجارية.
من جانبها، كانت روسيا قد صرّحت مرارًا بأن الغرب ارتكب خطأً جسيمًا برفضه شراء موارد الطاقة الروسية، وأنه سيقع في تبعية جديدة أشد بسبب ارتفاع الأسعار.
كما أكدت موسكو أن الدول التي تخلت عن الإمدادات الروسية ما زالت تشتري الفحم والنفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى، وستواصل ذلك.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر، في كانون الأول/ ديسمبر 2025، لائحة تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، بينما سيدخل الحظر على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2027. ومن شأن الحظر الشامل على الغاز الروسي أن يؤدي لخسارة الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 بالمئة من وارداته.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وأعلنت روسيا مرارا وتكرارا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب في فرضها قبل عدة سنوات والتي تستمر في التصاعد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا.
