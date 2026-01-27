https://sarabic.ae/20260127/خبير-الأوروبيون-سيتراجعون-عن-حظر-الغاز-الروسي-وسيعودون-لاستجداء-بوتين-1109704739.html
خبير: الأوروبيون سيتراجعون عن حظر الغاز الروسي وسيعودون لاستجداء بوتين
وأوضح رنو، في حديث لإذاعة "ٍسبوتنيك"، أن الأوروبيين "بهذا القرار يحاولون إبداء موقفهم وهم بذلك يقفلون على أنفسهم"، قائلا: "لا أعتقد أن القرار قد اتخذ، وهذا فقط تلويح وسيعودون بعد الاتفاق ويستجدون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين من أجل إعطائهم الغاز أو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب من أجل بيعهم النفط من فنزويلا".وتعليقا على الدعوة التي رفعتها سلوفاكيا والمجر على الاتحاد الأوروبي إزاء هذا القرار دون العودة إلى جميع الدول، اعتبر أن "قرار هاتين الدولتين جريء وصوت صارخ، فهما تعلمان إلى أين تذهب الأمور بعد أن عاشتاها بفترة الحرب الباردة واختبرتاها".وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بحسب بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني.وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".
رأى الباحث في الشأن الدولي من بيروت، آلان رنو، أن قرار الاتحاد الأوروبي حظر إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، يعكس خسارة سياسية أوروبية، واصفا الخطوة بأنها "إعلان حداد (للسياسة الأوروبية) على حصول الرئيسين ترامب وبوتين على ما يريدان من اتفاق حل الأزمة الأوكرانية وانتصارهما".
وأوضح رنو، في حديث لإذاعة "ٍسبوتنيك"، أن الأوروبيين "بهذا القرار يحاولون إبداء موقفهم وهم بذلك يقفلون على أنفسهم"، قائلا: "لا أعتقد أن القرار قد اتخذ، وهذا فقط تلويح وسيعودون بعد الاتفاق ويستجدون الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين من أجل إعطائهم الغاز أو الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب من أجل بيعهم النفط من فنزويلا".
وأكد رنو أن "الأوروبيين لا يستطيعون الاستغناء، ليس لديهم مقومات بترولية، ففي أوروبا كلها لا يوجد بترول".
وتعليقا على الدعوة التي رفعتها سلوفاكيا والمجر على الاتحاد الأوروبي إزاء هذا القرار دون العودة إلى جميع الدول، اعتبر أن "قرار هاتين الدولتين جريء وصوت صارخ، فهما تعلمان إلى أين تذهب الأمور بعد أن عاشتاها بفترة الحرب الباردة واختبرتاها".
وشدد على أن "مثل هذه القرارات تعيد التوازن خاصة أنها مدعومة من الولايات المتحدة وهي تنم وتظهر الخلفية الحقيقية للاتفاق العالمي بين بوتين وترامب وفي الكوليس الرئيس الصيني"، مؤكدا أن "القرار الأوروبي فقط لإبداء الغضب ولكن سيعودون لأخذ الغاز الروسي، لأن ليس لديهم أي مصدر آخر".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الاثنين، موافقته النهائية على حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي، ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2027، والغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر/ أيلول 2027، بحسب بيان نشر على موقع المجلس الإلكتروني.
وجاء في الوثيقة: "اليوم، اعتمدت 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، رسميًا، لائحة تقضي بالتخلص التدريجي من واردات الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا. وتشمل القواعد الجديدة أيضًا تدابير للمراقبة الفعالة وتنويع إمدادات الطاقة".
وبحسب البيان، "سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب، ابتداء من 30 سبتمبر 2027".
وأضاف البيان: "قد يؤدي عدم الامتثال للقواعد الجديدة إلى غرامات قصوى لا تقل عن 2.5 مليون يورو للأفراد و40 مليون يورو على الأقل للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، أو 300% من الإيرادات المقدرة للصفقة".