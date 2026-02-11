https://sarabic.ae/20260211/من-أكد-مشاركته-في-مجلس-السلام؟---1110263633.html
من أكد مشاركته في "مجلس السلام"؟
من أكد مشاركته في "مجلس السلام"؟
في خطوة جديدة تقودها الولايات المتحدة ضمن المساعي السياسية المتعلقة بقطاع غزة، أعلنت 26 دولة إلى جانب كوسوفو المعلنة من جانب واحد تأكيد مشاركتها في "مجلس...
من أكد مشاركته في "مجلس السلام"؟
في خطوة جديدة تقودها الولايات المتحدة ضمن المساعي السياسية المتعلقة بقطاع غزة، أعلنت 26 دولة إلى جانب كوسوفو المعلنة من جانب واحد تأكيد مشاركتها في "مجلس السلام" الذي شكلته واشنطن. تعرف على الدول التي قررت المشاركة في الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".