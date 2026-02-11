https://sarabic.ae/20260211/-الكرملين-تحدث-عن-إمكانية-مشاركة-روسيا-في-مجلس-السلام-1110260793.html
الكرملين يعلن عن إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام"
الكرملين يعلن عن إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لقناة RTVI: "لا تزال وزارة الخارجية تدرس إمكانية انضمام روسيا إلى "مجلس السلام" حول الشرق الأوسط". 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T14:55+0000
2026-02-11T14:55+0000
2026-02-11T14:57+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سياسة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102487/15/1024871570_0:178:3006:1869_1920x0_80_0_0_7dc88f1965abc265b023ee5fc17c37cf.jpg
وأضاف بيسكوف، أن وزارة الخارجية الروسية لا تزال تدرس إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام".ولا يعتزم روسيا حضور الاجتماع الأول لمجلس السلام.وجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعواتٍ إلى رؤساء نحو خمسين دولة لحضور "مجلس السلام" في غزة، وقد أعلن هؤلاء علنًا عن استلامهم الدعوة منذ عدة أيام. وتضم قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم، وفقًا لتقارير إعلامية، عقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102487/15/1024871570_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_978256c5559465cd343b73c3b16504af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
دميتري بيسكوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة
دميتري بيسكوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة
الكرملين يعلن عن إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام"
14:55 GMT 11.02.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 11.02.2026)
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف لقناة RTVI: "لا تزال وزارة الخارجية تدرس إمكانية انضمام روسيا إلى "مجلس السلام" حول الشرق الأوسط".
وأضاف بيسكوف، أن وزارة الخارجية الروسية لا تزال تدرس إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام".
ولا يعتزم روسيا حضور الاجتماع الأول لمجلس السلام.
وجهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعواتٍ إلى رؤساء نحو خمسين دولة لحضور "مجلس السلام" في غزة، وقد أعلن هؤلاء علنًا عن استلامهم الدعوة منذ عدة أيام. وتضم قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.
ويرأس المجلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتزم، وفقًا لتقارير إعلامية، عقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير/شباط في واشنطن.