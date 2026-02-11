عربي
دولة أوروبية جديدة ترفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
رفضت بولندا، اليوم الأربعاء، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة عدد من الدول التي لم تقبل العرض.
رفضت بولندا، اليوم الأربعاء، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة عدد من الدول التي لم تقبل العرض.
وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، خلال اجتماع للحكومة: "مع الأخذ بالاعتبار بعض التحفظات الوطنية بشأن شكل المجلس، وفي هذه الظروف لن تنضم بولندا إلى أعمال مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن بلاده ستواصل دراسة ذلك.

وبهذا الرفض، انضمت بولندا إلى عدد من الدول التي رفضت الدعوة وأبدت تحفظاتها بشأن "مجلس ترامب" وأهدافه، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
خطة أمريكية لنزع سلاح "حماس" على مراحل… هل تنجح واشنطن حيث فشلت إسرائيل؟
06:59 GMT
وبدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن الانضمام قد يثير إشكاليات دستورية، ورفضت حضور مراسم التوقيع.

أما وزيرة الخارجية الإيرلندية، هيلين ماكنتي، فقالت إنها ستمنح الدعوة "دراسة متأنية".

كما رفضت كل من فرنسا والنرويج الانضمام إلى المجلس، مشيرتين إلى تساؤلات حول كيفية عمل "مجلس السلام" بالتوازي مع الأمم المتحدة.
بين التخوف الفلسطيني والخروقات الإسرائيلية ترسم خطة ترامب هيكل غزة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزة
27 يناير, 19:29 GMT
وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأسبوع الماضي، أنه تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس وأنه يعتزم قبولها. ولكنه رفض دفع أي قيمة مالية مقابل ذلك. ولكن ترمب أعلن سحب دعوته إلى كندا، مساء الخميس. وأكدت الصين تلقيها دعوة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستنضم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن بكين "ستظل ملتزمة بحزم بحماية النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة".
وأطلقت ترامب مبادرته خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع الميثاق التأسيسي.
