دولة أوروبية جديدة ترفض دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

سبوتنيك عربي

رفضت بولندا، اليوم الأربعاء، دعوة للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنضم بذلك إلى قائمة عدد من الدول التي لم تقبل العرض. 11.02.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

بولندا

وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، خلال اجتماع للحكومة: "مع الأخذ بالاعتبار بعض التحفظات الوطنية بشأن شكل المجلس، وفي هذه الظروف لن تنضم بولندا إلى أعمال مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة".وبهذا الرفض، انضمت بولندا إلى عدد من الدول التي رفضت الدعوة وأبدت تحفظاتها بشأن "مجلس ترامب" وأهدافه، من بينها فرنسا والنرويج وكرواتيا.وبدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن الانضمام قد يثير إشكاليات دستورية، ورفضت حضور مراسم التوقيع. كما رفضت كل من فرنسا والنرويج الانضمام إلى المجلس، مشيرتين إلى تساؤلات حول كيفية عمل "مجلس السلام" بالتوازي مع الأمم المتحدة.وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الأسبوع الماضي، أنه تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس وأنه يعتزم قبولها. ولكنه رفض دفع أي قيمة مالية مقابل ذلك. ولكن ترمب أعلن سحب دعوته إلى كندا، مساء الخميس. وأكدت الصين تلقيها دعوة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستنضم. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن بكين "ستظل ملتزمة بحزم بحماية النظام الدولي الذي تتمحور حوله الأمم المتحدة".وأطلقت ترامب مبادرته خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وانضم إليه على المنصة قادة من 19 دولة لتوقيع الميثاق التأسيسي.إعلام: "مجلس السلام" يعتزم تفويض ترامب بصلاحيات واسعة بشأن إدارة قطاع غزةروبيو: "مجلس السلام" ليس بديلا عن الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

بولندا

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بولندا