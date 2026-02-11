بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"

© AP Photo / Vincent Thian

عرض فلكلوري صيني يُعرف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، وذلك قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.