بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"

عرض فلكلوري صيني يُعرف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، وذلك قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.
تتدلى الفوانيس الحمراء على طول أحد الشوارع قبيل حلول السنة القمرية الجديدة في تيانجين، الصين، يوم السبت 7 فبراير 2026.
طفل يقف لالتقاط الصور بالقرب من الزينة التي تم وضعها استعداداً لرأس السنة القمرية الصينية لعام الحصان في بكين، الأربعاء 4 فبراير 2026.
يؤدي غواص رقصة التنين تحت الماء في منتجع ووهان بولار أوشن مع اقتراب عيد الربيع في 9 فبراير 2026 في ووهان، بمقاطعة هوبي الصينية. ومع اقتراب عيد الربيع، تُقام فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الصين، مما يملأ الأجواء بحماس كبير.
يستعرض المتسوقون زينة رأس السنة القمرية في سوق بمدينة بكين الصينية، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026.
يؤدي فنانون شعبيون رقصة التنين خلال حفل في حديقة موقع تشانغ يوان التاريخي العريق في شنغهاي، وذلك مع اقتراب عيد الربيع في 8 فبراير 2026 في شنغهاي، الصين.
يُقام العرض الشعبي الصيني المعروف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.
زينة رأس السنة القمرية معلقة في سوق شعبي قبل حلول رأس السنة القمرية في تيانجين، الصين، السبت 7 فبراير 2026.
أضواء المدينة تضيء شارعاً تصطف على جانبيه الفوانيس الحمراء احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة في منطقة موديكو، ضواحي بكين، الصين، يوم الاثنين 2 فبراير 2026.
يقف الزوار بجانب صفوف من الفوانيس المضيئة خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين.
