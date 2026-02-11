بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260211/1110247144.html
بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"
بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاستعدادات جمهورية الصين الشعبية من أجل استقبال "عيد الربيع". 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T11:30+0000
2026-02-11T11:30+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110247313_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5dfae36bbff474c1ecb2486a926130cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0b/1110247313_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bac764cf8c7ecab658b785d347b05956.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

بسحر التراث... الصين تستعد لاستقبال "عيد الربيع"

11:30 GMT 11.02.2026
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لاستعدادات جمهورية الصين الشعبية من أجل استقبال "عيد الربيع".
© AP Photo / Vincent Thian

عرض فلكلوري صيني يُعرف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، وذلك قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

عرض فلكلوري صيني يُعرف باسم &quot;دا شوهوا&quot;، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، وذلك قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Vincent Thian

عرض فلكلوري صيني يُعرف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، وذلك قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

© AP Photo / Vincent Thian

تتدلى الفوانيس الحمراء على طول أحد الشوارع قبيل حلول السنة القمرية الجديدة في تيانجين، الصين، يوم السبت 7 فبراير 2026.

تتدلى الفوانيس الحمراء على طول أحد الشوارع قبيل حلول السنة القمرية الجديدة في تيانجين، الصين، يوم السبت 7 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Vincent Thian

تتدلى الفوانيس الحمراء على طول أحد الشوارع قبيل حلول السنة القمرية الجديدة في تيانجين، الصين، يوم السبت 7 فبراير 2026.

© AP Photo / Ng Han Guan

طفل يقف لالتقاط الصور بالقرب من الزينة التي تم وضعها استعداداً لرأس السنة القمرية الصينية لعام الحصان في بكين، الأربعاء 4 فبراير 2026.

طفل يقف لالتقاط الصور بالقرب من الزينة التي تم وضعها استعداداً لرأس السنة القمرية الصينية لعام الحصان في بكين، الأربعاء 4 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Ng Han Guan

طفل يقف لالتقاط الصور بالقرب من الزينة التي تم وضعها استعداداً لرأس السنة القمرية الصينية لعام الحصان في بكين، الأربعاء 4 فبراير 2026.

© Getty Images / VCG

يؤدي غواص رقصة التنين تحت الماء في منتجع ووهان بولار أوشن مع اقتراب عيد الربيع في 9 فبراير 2026 في ووهان، بمقاطعة هوبي الصينية. ومع اقتراب عيد الربيع، تُقام فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الصين، مما يملأ الأجواء بحماس كبير.

يؤدي غواص رقصة التنين تحت الماء في منتجع ووهان بولار أوشن مع اقتراب عيد الربيع في 9 فبراير 2026 في ووهان، بمقاطعة هوبي الصينية. ومع اقتراب عيد الربيع، تُقام فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الصين، مما يملأ الأجواء بحماس كبير. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / VCG

يؤدي غواص رقصة التنين تحت الماء في منتجع ووهان بولار أوشن مع اقتراب عيد الربيع في 9 فبراير 2026 في ووهان، بمقاطعة هوبي الصينية. ومع اقتراب عيد الربيع، تُقام فعاليات متنوعة في جميع أنحاء الصين، مما يملأ الأجواء بحماس كبير.

© AP Photo / Vincent Thian

يستعرض المتسوقون زينة رأس السنة القمرية في سوق بمدينة بكين الصينية، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

يستعرض المتسوقون زينة رأس السنة القمرية في سوق بمدينة بكين الصينية، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Vincent Thian

يستعرض المتسوقون زينة رأس السنة القمرية في سوق بمدينة بكين الصينية، يوم الأربعاء 4 فبراير 2026.

© Getty Images / VCG

يؤدي فنانون شعبيون رقصة التنين خلال حفل في حديقة موقع تشانغ يوان التاريخي العريق في شنغهاي، وذلك مع اقتراب عيد الربيع في 8 فبراير 2026 في شنغهاي، الصين.

يؤدي فنانون شعبيون رقصة التنين خلال حفل في حديقة موقع تشانغ يوان التاريخي العريق في شنغهاي، وذلك مع اقتراب عيد الربيع في 8 فبراير 2026 في شنغهاي، الصين. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG

يؤدي فنانون شعبيون رقصة التنين خلال حفل في حديقة موقع تشانغ يوان التاريخي العريق في شنغهاي، وذلك مع اقتراب عيد الربيع في 8 فبراير 2026 في شنغهاي، الصين.

© AP Photo / Vincent Thian

يُقام العرض الشعبي الصيني المعروف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

يُقام العرض الشعبي الصيني المعروف باسم &quot;دا شوهوا&quot;، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Vincent Thian

يُقام العرض الشعبي الصيني المعروف باسم "دا شوهوا"، أو الألعاب النارية المصنوعة من الحديد المنصهر، قبل احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين، يوم الاثنين 9 فبراير 2026.

© AP Photo / Vincent Thian

زينة رأس السنة القمرية معلقة في سوق شعبي قبل حلول رأس السنة القمرية في تيانجين، الصين، السبت 7 فبراير 2026.

زينة رأس السنة القمرية معلقة في سوق شعبي قبل حلول رأس السنة القمرية في تيانجين، الصين، السبت 7 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Vincent Thian

زينة رأس السنة القمرية معلقة في سوق شعبي قبل حلول رأس السنة القمرية في تيانجين، الصين، السبت 7 فبراير 2026.

© AP Photo / Vincent Thian

أضواء المدينة تضيء شارعاً تصطف على جانبيه الفوانيس الحمراء احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة في منطقة موديكو، ضواحي بكين، الصين، يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

أضواء المدينة تضيء شارعاً تصطف على جانبيه الفوانيس الحمراء احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة في منطقة موديكو، ضواحي بكين، الصين، يوم الاثنين 2 فبراير 2026. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Vincent Thian

أضواء المدينة تضيء شارعاً تصطف على جانبيه الفوانيس الحمراء احتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة في منطقة موديكو، ضواحي بكين، الصين، يوم الاثنين 2 فبراير 2026.

© AP Photo / Vincent Thian

يقف الزوار بجانب صفوف من الفوانيس المضيئة خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين.

يقف الزوار بجانب صفوف من الفوانيس المضيئة خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Vincent Thian

يقف الزوار بجانب صفوف من الفوانيس المضيئة خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين، الصين.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала