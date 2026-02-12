https://sarabic.ae/20260212/إعلام-اصطدام-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-قرب-سواحل-أمريكا-الجنوبية-1110290373.html
إعلام: اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب سواحل أمريكا الجنوبية
وقالت التقارير، نقلا عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية العقيد إيمانويل أورتيز: "المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي"، اصطدمتا أثناء عملية تزود بالوقود في عرض البحر".وأضاف أن شخصين أصيبا بجروح وحالتهما مستقرة.وأضافت التقارير، نقلاً عن أورتيز، أنه "على الرغم من أن سبب التصادم لم يتضح بعد، إلا أن الحادث قيد التحقيق".وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السفينتين أبلغتا أنهما تمكنتا من مواصلة الإبحار بأمان.الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئالسفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن متحدث عسكري أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية وسفينة إمداد تابعة للبحرية اصطدمتا أثناء التزود بالوقود يوم أمس الأربعاء، في منطقة بحر الكاريبي.
وقالت التقارير، نقلا عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية العقيد إيمانويل أورتيز: "المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي"، اصطدمتا أثناء عملية تزود بالوقود في عرض البحر".
وأضاف أن شخصين أصيبا بجروح وحالتهما مستقرة.
وأضافت التقارير، نقلاً عن أورتيز، أنه "على الرغم من أن سبب التصادم لم يتضح بعد، إلا أن الحادث قيد التحقيق".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السفينتين أبلغتا أنهما تمكنتا من مواصلة الإبحار بأمان.