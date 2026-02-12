عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
https://sarabic.ae/20260212/إعلام-اصطدام-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-قرب-سواحل-أمريكا-الجنوبية-1110290373.html
إعلام: اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب سواحل أمريكا الجنوبية
إعلام: اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب سواحل أمريكا الجنوبية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن متحدث عسكري أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية وسفينة إمداد تابعة للبحرية اصطدمتا أثناء التزود بالوقود يوم أمس... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T12:32+0000
2026-02-12T12:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102580/04/1025800484_0:119:1001:682_1920x0_80_0_0_fadf45bcc12e845ef1f9752483c5a404.jpg
وقالت التقارير، نقلا عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية العقيد إيمانويل أورتيز: "المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي"، اصطدمتا أثناء عملية تزود بالوقود في عرض البحر".وأضاف أن شخصين أصيبا بجروح وحالتهما مستقرة.وأضافت التقارير، نقلاً عن أورتيز، أنه "على الرغم من أن سبب التصادم لم يتضح بعد، إلا أن الحادث قيد التحقيق".وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السفينتين أبلغتا أنهما تمكنتا من مواصلة الإبحار بأمان.الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئالسفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
https://sarabic.ae/20260118/ترامب-يخطط-لإرسال-سفن-أمريكية-إلى-سواحل-كندا-1109375594.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102580/04/1025800484_0:26:1001:776_1920x0_80_0_0_5efbd110c4c6203501228ea216c19de1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: اصطدام سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب سواحل أمريكا الجنوبية

12:32 GMT 12.02.2026
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
تابعنا عبر
ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن متحدث عسكري أمريكي، أن سفينة حربية أمريكية وسفينة إمداد تابعة للبحرية اصطدمتا أثناء التزود بالوقود يوم أمس الأربعاء، في منطقة بحر الكاريبي.
وقالت التقارير، نقلا عن المتحدث باسم القيادة الجنوبية الأمريكية العقيد إيمانويل أورتيز: "المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" من فئة "أرلي بيرك" وسفينة الدعم القتالي السريع "يو إس إن إس سابلاي" من فئة "سبلاي"، اصطدمتا أثناء عملية تزود بالوقود في عرض البحر".
وأضاف أن شخصين أصيبا بجروح وحالتهما مستقرة.
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
18 يناير, 19:44 GMT
وأضافت التقارير، نقلاً عن أورتيز، أنه "على الرغم من أن سبب التصادم لم يتضح بعد، إلا أن الحادث قيد التحقيق".
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن السفينتين أبلغتا أنهما تمكنتا من مواصلة الإبحار بأمان.
الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة مرتبطة بتهريب المخدرات شرقي المحيط الهادئ
السفارة الأمريكية: وصول مركبات مدرعة أمريكية إلى كولومبيا عقب اجتماع ترامب وبيترو
