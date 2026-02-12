https://sarabic.ae/20260212/إيران-تنفي-إعدام-معتقلين-دعاية-إسرائيلية-لتحريض-ترامب-1110278855.html

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صحة التقارير التي تحدثت عن "تنفيذ السلطات الإيرانية آلاف الإعدامات بحق معتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة"، معتبرًا... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

وفي إشارة إلى صحيفة "يسرائيل هيوم"، قال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس": "كلما نشرت وسيلة إعلامية مرتبطة بميريام أدلسون، ادعاءً مثيرًا ضد إيران، ينبغي التساؤل أولًا: في خدمة من يأتي هذا الادعاء؟".وأضاف أن "وسيلة إعلام أدلسون، وفي أحدث تقاريرها، زعمت قبل ساعة واحدة فقط من زيارة بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، أن إيران قامت بخداع دونالد ترامب".وأكد عراقجي أن "الوقائع على الأرض تناقض هذه المزاعم تمامًا"، موضحًا أنه "لم تُنفذ أي إعدامات، وأنه لم يكتمل أي مسار قضائي بعد"، قائلًا إن "أكثر من ألفي سجين شملتهم قرارات العفو، بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية".وفي ين اير/ كانون الثاني الماضي،شهدت عدد من المدن الإيرانية، احتجاجات سرعان ما تحوّلت إلى مواجهات مع الشرطة، ترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.

