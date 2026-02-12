"الإحصاء المركزية" الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر: نزيف للعقول وهجرة للكفاءات

عربي
وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات مجموعة "الجنوب" ويطلع على تقارير عملها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
09:18 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:44 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، إسرائيل تعاني من الهجرة، ولا سيما "هجرة الأدمغة".
راديو
صدى الحياة
أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن "55 ألف إسرائيلي من متخرجي البكالوريوس حتى الدكتوراه، يعيشون خارج إسرائيل، وفي إطار محاولة سد الفجوة الديمغرافية، خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 100 مليون شيكل لصالح جلب نحو 1200 من أبناء جالية منشيه من الهند".في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:وأضاف مرهج في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، إسرائيل تعاني من الهجرة، ولا سيما "هجرة الأدمغة".
أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن "55 ألف إسرائيلي من متخرجي البكالوريوس حتى الدكتوراه، يعيشون خارج إسرائيل، وفي إطار محاولة سد الفجوة الديمغرافية، خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 100 مليون شيكل لصالح جلب نحو 1200 من أبناء جالية منشيه من الهند".
في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:

على الرغم من وجود كفاءات عالية في إسرائيل، فإن العديد من العقول اللامعة تهاجر بحثًا عن فرص أكثر إشراقًا في الغرب. الدوافع ليست جديدة، وتتمحور حول بيئات بحثية واقتصادية أكثر تقدمًا، مع ضرائب أقل وحدود مهنية أوسع، وتفاقمت هذه الظاهرة خلال السنتين الأخيرتين بسبب الحرب، التي شهدت هجرة ليس فقط للأدمغة، بل وللكفاءات الاقتصادية. وتبقى الفرص الأكاديمية لهؤلاء الخبراء محدودة داخل إسرائيل.

وأضاف مرهج في حديثه لبرنامجنا:

إسرائيل تواجه هاجسًا وجوديًا يتعلق بالتغير الديموغرافي وتركيبة القوى العاملة الحيوية، حيث أصبح المواطنون العرب يشغلون مواقع مؤثرة في قطاعات حساسة كالصحة، لذا تسارع الدولة لتعزيز الهجرة اليهودية وتسهيل انخراط القادمين الجدد في سوق العمل، في محاولة للحفاظ على الهوية اليهودية للدولة وهيمنتها على المراكز المؤسسية الحيوي.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
