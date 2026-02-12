https://sarabic.ae/20260212/الإحصاء-المركزية-الإسرائيلية-تدق-ناقوس-الخطر-نزيف-للعقول-وهجرة-للكفاءات-1110289786.html
"الإحصاء المركزية" الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر: نزيف للعقول وهجرة للكفاءات
"الإحصاء المركزية" الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر: نزيف للعقول وهجرة للكفاءات
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، إسرائيل تعاني من الهجرة، ولا سيما "هجرة الأدمغة".
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن "55 ألف إسرائيلي من متخرجي البكالوريوس حتى الدكتوراه، يعيشون خارج إسرائيل، وفي إطار محاولة سد الفجوة الديمغرافية، خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 100 مليون شيكل لصالح جلب نحو 1200 من أبناء جالية منشيه من الهند".في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:وأضاف مرهج في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
محمد الكشك
محمد الكشك
محمد الكشك
"الإحصاء المركزية" الإسرائيلية تدق ناقوس الخطر: نزيف للعقول وهجرة للكفاءات
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك عربي"، إسرائيل تعاني من الهجرة، ولا سيما "هجرة الأدمغة".
أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن "55 ألف إسرائيلي من متخرجي البكالوريوس حتى الدكتوراه، يعيشون خارج إسرائيل، وفي إطار محاولة سد الفجوة الديمغرافية، خصصت الحكومة الإسرائيلية نحو 100 مليون شيكل لصالح جلب نحو 1200 من أبناء جالية منشيه من الهند".
في هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
على الرغم من وجود كفاءات عالية في إسرائيل، فإن العديد من العقول اللامعة تهاجر بحثًا عن فرص أكثر إشراقًا في الغرب. الدوافع ليست جديدة، وتتمحور حول بيئات بحثية واقتصادية أكثر تقدمًا، مع ضرائب أقل وحدود مهنية أوسع، وتفاقمت هذه الظاهرة خلال السنتين الأخيرتين بسبب الحرب، التي شهدت هجرة ليس فقط للأدمغة، بل وللكفاءات الاقتصادية. وتبقى الفرص الأكاديمية لهؤلاء الخبراء محدودة داخل إسرائيل.
وأضاف مرهج في حديثه لبرنامجنا:
إسرائيل تواجه هاجسًا وجوديًا يتعلق بالتغير الديموغرافي وتركيبة القوى العاملة الحيوية، حيث أصبح المواطنون العرب يشغلون مواقع مؤثرة في قطاعات حساسة كالصحة، لذا تسارع الدولة لتعزيز الهجرة اليهودية وتسهيل انخراط القادمين الجدد في سوق العمل، في محاولة للحفاظ على الهوية اليهودية للدولة وهيمنتها على المراكز المؤسسية الحيوي.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...